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ABD Başkanı Biden: Erdoğan ile bir araya gelmek harikaydı

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#Biden#ABD#Dünya
ABD Başkanı Biden: Erdoğan ile bir araya gelmek harikaydı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 10:23

NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Biden 'Erdoğan ile bir araya gelmek harikaydı' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden NATO Zirvesi kapsamında 1 saat 15 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin ardından ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Biden Erdoğan'la Vilnius'ta yaptığı görüşme hakkında, 'Erdoğan ile bir araya gelmek harikaydı' dedi.

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Biden, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğini kabul etmesiyle tarihi niteliği daha da artan NATO Zirvesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeniden bir araya gelmek harikaydı.'

Görüşme sonrasında Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 'Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki iş birliği imkânlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum' denildi.

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Dün bir dizi kritik görüşme gerçekleştiren Erdoğan bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek.

 

 

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#Biden#ABD#Dünya

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