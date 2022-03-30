ABD Başkanı Biden, canlı yayında 4. doz Covid-19 aşısı oldu

ABD’nin Covid-19 ile mücadelesine ve son durumuna ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan düzenlediği basın toplantısı sırasında canlı yayında Covid-19’a karşı 2’inci doz güçlendirici aşısını olarak, Covid-19’a karşı 4’üncü kez aşılanmış oldu.
Güçlendirici dozların Covid-19 ile mücadeledeki en önemli ek korumayı sağladığını söyleyen Biden, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 50 yaş ve üzerindekiler için 4’üncü aşıya izin verdiğini belirtti. Biden, "Bu yüzden bugün ikinci güçlendirici aşımı almayı planlıyorum" dedi.
Biden, "50 yaş ve üstü kişiler ve bağışıklığı baskılanmış olanlar şimdi iki doz güçlendirici ile daha fazla koruma elde edebilirler. Bu uygun bireylere destekleyici aşılar yapmak için yeterli kaynağımız var ancak Kongre bu mücadeleye finansman sağlamak için harekete geçemezse, ücretsiz aşı ve test kapasitesini Haziran ayının ötesine götüremeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Eğer yatırım yapmazsak, başka bir virüs dalgası vurursa kendimizi savunmasız bulacağız" dedi.