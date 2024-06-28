ABD Başkanı Biden, canlı yayın tartışmasında başarılı olduğunu söyledi

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ABD Başkanı Joe Biden, Atlanta'da basının sorularını yanıtladı.

Dün akşamki yayında Beyaz Saray yetkililerinin "Başkan grip" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Biden, "Evet boğazım ağrıyor." dedi.

Biden, dünkü performansına ilişkin olarak da "Bence iyi iş çıkardık." diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Seçim öncesi ilk raund... ABD Başkan adayları Biden ve Trump kozlarını paylaştı Haberi görüntüle

Demokratların canlı yayın sonrası dile getirdiği eleştiriler ve endişe hakkında ise Biden, "Yalancı biriyle tartışmak kolay değil." ifadesini kullandı.

Biden, Trump'ın canlı yayın tartışmasında 26 kere yalan söylediğini iddia etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

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Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.