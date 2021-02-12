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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 20:35 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Biden: 2022'ye kadar maske takın

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ABD Başkanı Biden: 2022'ye kadar maske takın
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin hala koronavirüs (Covid-19) salgınının pençesinde olduğunu ifade ederek, 2022'ye kadar maske takmanın çok sayıda hayat kurtaracağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, maske takmanın önemine vurgu yaparak ülkesinin hala koronavirüs salgınının pençesinde olduğunu belirtti ve 2022ye kadar maske takmanın çok sayıda hayat kurtaracağını belirtti. Biden, yaza kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olacaklarını duyurdu. Biden, 2021 Ocak, yaşadığımız en ölümcül aydı.

100 bin vatandaşımızı kaybettik. Önümüzdeki ay 500 bin ölüyü geçme yolundayız. Ortaya çıkan yeni türler muazzam zorluklar yaratıyor ve maske takmak hala hayat kurtarmak için yapılacak en kolay şey. Ama herkesin maske takmasına ihtiyacımız var dedi.

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