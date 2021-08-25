ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Vietnam ziyaretine 'Havana sendromu' rötarı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Singapur’dan Vietnam’a yapacağı ziyaretin ertelenmesinin sebebi 'bir sağlık sorunu' olarak açıklanmıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Vietnam rötarının 'gizemli hastalık' olarak da anılan Havana sendromu ile bağlantılı olabilir

Aynı haberlere göre, söz konusu ziyaret Vietnam’daki iki ABD'li yetkilide Havana sendromu şüphesi tespit edilmesiyle ertelendi.

CBS News'a konuşan adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili olayın Vietnam'da bildirilen ilk Havana sendromu vakası olmadığının altını çizdi.

Temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi olan bu rahatsızlığa, ilk olarak 2016 ve 2017'de Küba'da görüldüğü için Havana sendromu adı veriliyor.

O dönem ABD, Küba'yı "sonik saldırılar" düzenlemekle suçlamıştı. Küba ise suçlamaları reddetmişti.

Rahatsızlık yaşayan ABD'li yetkililerin bir bölümü Avusturya'nın başkenti Viyana'da görev yapıyor. Viyana, uzun yıllardır Avrupa'nın diplomatik faaliyet merkezi olarak biliniyor.

Aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarından bu yana casusluk ve istihbarat ajanlarının görev merkezi olarak da tanınıyor.

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