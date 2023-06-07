ABD Başkan Yardımcısı Harris'in açıklamalarına İsrail'den sert tepki

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ABD - İsrail ilişkileri tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

ABD Başkanı Biden'ın İsrail'deki yargı düzenlemesini eleştirmesinin ardından Başkan Yardımcısı Harris de İsrail demokrasisinin 'bağımsız bir yargıya' ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Harris'in açıklamalarına İsrail'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den geldi.

Cohen Harris'in bu açıklamasından saatler sonra sert ifadeler ile ABD Başkan Yardımcısı'nı hedef aldı.

İsrail Halk Radyosu'na konuşan Cohen 'Ona reformda kendisini neyin rahatsız ettiğini sorarsanız, tek bir madde bile söyleyemez' dedi.

Harris'in mevzuatı hiç okumadığını iddia eden Cohen sözlerine şöyle devam etti;

'Gittiğim yerlerde bu tür yorumlar duydum ve sizi tam olarak ne rahatsız ediyor diye sordum. Kimse net bir şey söylemedi.'

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Bu açıklama kısa sürede İsrail'in bir numaralı gündemi oldu Haretz gazetesi Cohen'in sözlerini ''Okumadı Bile': İsrail Dışişleri Bakanı Kamala Harris'e Yargı Revizyonu Konusunda Ateş Açtı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

İsrailli bakan İsrail Halk Radyosu'na yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Cohen mesajında 'Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'in gerçek bir dostu olan Başkan Yardımcısı Harris'e derin saygım var. İsrail'in yasal reformu, şu anda konsolidasyon ve diyalog sürecinde olan bir iç meseledir. İsrail Devleti her zaman olduğu gibi demokratik ve liberal olmaya devam edecektir' ifadelerine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor.

Reform çerçevesindeki 'başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı' geçtiğimiz günlerde Mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti.

Netanyahu'nun önerdiği Yüksek Mahkeme reform paketinin ardından haftalarca süren sokak gösterileri düzenlenmişti.