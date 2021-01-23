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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

ABD Başkan Yardımcısı Harris geçici olarak Blair House’a taşınacak

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ABD Başkan Yardımcısı Harris geçici olarak Blair House’a taşınacak
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ABD’de ilk kadın Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris ve eşi ‘ikinci beyefendi’ Doug Emhoff taşınacakları evin tadilatta olması nedeniyle Blair House olarak bilinen Başkanın Konuk Evi’ne taşınacak.

ABD’de ilk kadın Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris ve eşi ‘ikinci beyefendi’ Doug Emhoff taşınacakları evin tadilatta olması nedeniyle Blair House olarak bilinen Başkanın Konuk Evi’ne taşınacak.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ve eşi ikinci beyefendi Doug Emhoff’un, Deniz Gözlemevi'ndeki evlerinde devam eden tadilat nedeniyle geçici olarak Beyaz Saray yakınlarındaki ABD Başkanının misafirlerini ağırladığı Blair House'a taşınacakları belirtildi.

 

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