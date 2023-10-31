ABD Başkan Yardımcısı Harris açıkladı... İsrail veya Gazze’ye ABD askeri gitmeyecek

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, katıldığı bir televizyon röportajında, ABD’nin İsrail’e veya Gazze’ye savaşmak için asker gönderme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Harris, “İsrail’e ya da Gazze’ye savaş birlikleri gönderme gibi kesinlikle bir niyetimiz ya da planımız yok. Nokta” dedi. ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’a tehdidini yineleyen Harris, çatışmaları Gazze’nin ötesine taşıyacak her türlü eyleme karşı şunları söyledi: “Yapmayın. Tek kelime. Yapmayın. Oldukça net.”

‘HUKUKA UYUN’

ABD Başkanı Biden ise pazar günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Netanyahu’ya uluslararası hukuku yeniden hatırlattı. Beyaz Saray’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Başkan, İsrail’in kendi vatandaşlarını teröre karşı koruma konusunda her türlü hak ve sorumluluğa sahip olduğunu yineledi ve bunu sivillerin korunmasına öncelik veren uluslararası hukukla tutarlı bir şekilde yapması gerektiğinin altını çizdi.”

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Başkan Biden’ın aynı zamanda Gazze’deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım akışının derhal ve önemli ölçüde artırılması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi. Ayrıca iki lider, yakın temasta kalma konusunda anlaştı.

‘KARAR İSRAİLLİLERDE’

Pazar sabahı çeşitli televizyon programlarında açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin kendi görüşlerini İsrail ile paylaştığını, dost olarak zor sorular sorduğunu ancak nihai kararın İsrail tarafından verildiğini söyledi. Sullivan, “İnsani yardımla ilgili konular, teröristler ile masum siviller arasındaki ayrım, İsrail’in askeri operasyonuyla ilgili düşünceleri gibi zor sorular üzerinde tıpkı dostların yaptığı gibi konuşuyoruz. Ancak belirli dönüm noktalarının ne olduğu açısından bu, İsrail’e kalmış bir şey, bu onların askeri operasyonu, bu kararı onlar verecek” dedi.

ABD ÇIKARMA GEMİSİ AKDENİZ’E GEÇİYOR

Doğu Akdeniz’e iki uçakgemisi yollama kararı alan ABD bu kez Kızıldeniz’de görevli USS Bataan amfibi gemisinin Süveş Kanalı üzerinden Akdeniz’e çekiyor. Gemide 26’ncı Deniz Keşif Birimi görev alıyor.