ABD basınından Trump'a uyarı: İran'ın en etkili silahı

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İran'ın, ABD ve İsrail'deki seçimler öncesinde siyasi dengeleri etkilemek amacıyla askeri bir kriz çıkarabileceği öne sürüldü.

Demokrasiyi Savunma Vakfı Genel Müdürü Mark Dubowitz, İran'ın İsrail seçimleri ile ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını etkilemek amacıyla seçimler öncesinde kontrollü bir askeri kriz çıkarabileceğini iddia etti. Washington Post yazarı Mark Thiessen ise Tahran'ın ABD'nin enerji altyapısını veya bölgedeki Amerikan güçlerini hedef alarak Başkan Donald Trump üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.

“İRAN SEÇİMLERİN ARİFESİNDE SALDIRABİLİR”

Dubowitz, New York Post'ta yayımlanan "İran'ın en etkili silahı" başlıklı yazısında, Tahran'ın seçim dönemlerini kendi lehine kullanabileceğini savundu.

Dubowitz, "Tahran, İsrail'e doğrudan saldırabilir veya terörist vekillerinden biri aracılığıyla çatışmayı ciddi şekilde tırmandırabilir; bunun hesabı ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, seçimlerden günler önce, sert bir şekilde karşılık vermekten başka seçeneği kalmayacağı yönündedir." ifadelerini kullandı.

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İran'ın olası saldırısının İsrail'in savunmasını aşacak büyüklükte olabileceğini belirten Dubowitz, "İsrail'in savunmasını altüst edecek ve Tel Aviv veya Hayfa'da düzinelerce sivili öldürecek kadar büyük ölçekli bir balistik füze saldırısını hayal edin." diye yazdı.

Dubowitz, İran destekli bir grubun İsrail'in nüfus merkezlerine yönelik yüksek can kaybına yol açabilecek bir saldırı düzenlemesinin de ihtimaller arasında olduğunu belirtti.

“SAVAŞ PETROL FİYATLARINI VURABİLİR”

Dubowitz'e göre İsrail'in böyle bir saldırıya güçlü bir misillemeyle karşılık vermesi, bölgedeki çatışmayı daha da büyütebilir.

Dubowitz, "İsrail'in güçlü bir misilleme saldırısı, bölgedeki çatışmayı daha da tırmandırabilir, İran'la savaşı manşetlere taşıyabilir, petrol ve benzin fiyatlarını yükseltebilir ve Başkan Donald Trump ile Cumhuriyetçiler için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

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İran'ın seçimleri etkileyebilecek krizler yaratma ihtimaline ilişkin geçmişten de örnek veren Dubowitz, 1980'de Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde yaşanan rehine krizinin dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter ile rakibi Ronald Reagan arasındaki başkanlık yarışına damga vurduğunu hatırlattı.

WASHINGTON POST'TAN “ENERJİ ALTYAPISI” UYARISI

Washington Post köşe yazarı Mark Thiessen de yayımladığı analizde İran'ın kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinden önce Trump yönetimine karşı siyasi baskı oluşturabilecek adımlar atabileceğini iddia etti.

Thiessen, İran'ın Amerikan enerji altyapısını veya bölgedeki ABD güçlerini hedef alarak savaşın Trump açısından siyasi maliyetini artırabileceğini öne sürdü.

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Yazara göre Tahran, ABD'nin askeri operasyonlarında yaşadığı kayıplara rağmen Basra Körfezi ülkelerindeki enerji tesislerini, Amerikan üslerini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit edebilecek kapasiteyi koruyor.

İRAN İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO

Thiessen, İran'ın elindeki kapasiteyi küresel petrol fiyatlarını yükseltmek, Amerikan güçlerini hedef almak veya Washington'ı seçimler öncesinde savaşı yeniden başlatmaya zorlamak amacıyla kullanabileceğini savundu.

Analizde üç temel senaryo öne çıkarıldı.

Analize göre İran;

Bölgedeki enerji altyapısına saldırarak küresel petrol fiyatlarını yükseltebilir,

ABD güçlerini hedef alarak Trump yönetimini askeri karşılık vermeye zorlayabilir

ABD topraklarında ya da Washington'ın müttefiklerinden birine saldırı düzenlemeye çalışabilir.

Thiessen, Suudi Arabistan, Katar ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan petrol ve doğal gaz tesislerinin İran açısından olası hedefler arasında yer alabileceğini belirtti.

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Böyle bir saldırının petrol arzını sekteye uğratabileceği, seçim öncesinde enerji fiyatlarını yükseltebileceği ve Trump ile Cumhuriyetçilerin siyasi konumunu zayıflatabileceği ifade edildi.

Thiessen, İran yönetiminin Trump'ın yeniden büyük çaplı bir askeri operasyona girişme konusundaki isteksizliğinin farkında olduğunu savundu.

Yazar, İran liderlerine, ülkenin ekonomik ve enerji altyapısına ve nükleer tesislerine karşı "nihai ve kesin" bir saldırı düzenlenmesini savundu.

Thiessen, İran'ın bir "seçim sürprizi" gerçekleştirmesi halinde Trump'ın yeniden geniş kapsamlı askeri operasyonlara başlamak zorunda kalabileceğini belirterek, Washington'ın böyle bir operasyonun zamanlamasını kendisinin belirlemesinin daha doğru olacağını ileri sürdü.