ABD basınından Rusya iddiası: Suriye'deki varlığını artırmayı hedefliyor

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ABD'nin önde gelen gazetelerinde Wall Street Journal (WSJ), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik politikalarının belirsizliğinin, Rusya'ya bölgedeki varlığını artırma kapsamında fırsat doğurabileceği iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin Suriye'de iç savaşta devrik Esed rejiminin "en büyük destekçilerinden biri" olduğu ifade edilen haberde, Rusya'nın Suriye kıyılarına konuşlandırdığı askeri üslerini artırmayı hedeflediği ileri sürüldü.

Haberde, ABD'nin Suriye konusundaki konumunun belirsizliğinin Rusya'ya bölgedeki askeri ve ekonomik varlığını muhafaza etme ve artırma fırsatı doğurduğu belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Putin ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların konuşulduğu kaydedilen haberde, Rusya'nın "Suriye'deki sosyo-ekonomik koşulları iyileştirmeye hazır" olduğunu belirtmesinin, ilişkilerin olumlu düzeyde bir başlangıca işaret ettiği ifade edildi.

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Haberde, bu görüşmenin ardından Rusya'nın Suriye'ye "nakit para teslim etmesinin" taraflar arasındaki ilişkilerin durumunu gösterdiği iddia edildi.

WSJ'ye konuşan Trump'ın ilk başkanlık döneminde Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan David Schenker, Trump yönetiminin Suriye'deki yeni yönetime ilişkin halihazırda bir planının olmadığını belirterek "ABD'nin Suriye'ye müdahale etmemesi, Rusya'nın geri dönmesine karşı çıkmayı zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsünden Anna Borshchevskaya da Moskova'nın Suriye ile müzakerelerine ilişkin, Rusya'nın fikir birliğine ihtiyaç duymadan "kendi kararlarını uygulayabilme avantajına" sahip olduğunu ifade etti.