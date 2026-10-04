ABD basınından gündemi sarsacak iddia: Trump savaş için tarih verdi! İran'dan Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şart

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Kalibaf, Meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf, ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını iddia etti.

ABD'lilerin medyada yer alan açıklamalarının aksine arabulucular üzerinden İran'a öneride bulunduklarını söyleyen Kalibaf, "Tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkesinin sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil gerçeklere göre politika belirlediğini söyleyen Kalibaf, ABD'lilerin yaptığı "çelişkili" açıklamalarının İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını belirtti.

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf (solda)

WSJ: TRUMP SAVAŞ İÇİN TARİH VERDİ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın önerisini reddettiğini ilk kez duyurmuştu. Gazeteye göre Trump, İran'ın taleplerini karşılayacağına dair özel olarak şüphe duyuyor.

Habere göre ABD Başkanı, ekibine kasım ayındaki ABD kongre ara seçimlerinin ardından yeniden bir bombardıman başlatılmasını muhtemel gördüğünü söyledi.

Trump, Truth Social platformunda, Hürmüz Boğazı'nın daire içine alındığı ve "Trump Boğazı" olarak etiketlendiği bir harita görseli paylaşmıştı.

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İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart öne sürmüştü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini duyurmuştu.

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'ABD SADIRIRSA YANIT DAHA GÜÇLÜ OLACAK'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle bir araya geldi. ABD'nin İran'a uyguladığı yeni yaptırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Arakçi, ABD'nin hem askeri hem de diplomasi alanında başarısız olduğunu öne sürdü.

Arakçi, burada yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik olası bir saldırıya ilişkin, "Eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse İran'ın vereceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak. İran adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır." diye konuştu.

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BM Genel Kurulu marjında İran'ın komşu ülkeleriyle, özellikle Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle dostane ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Arakçi, şunları dile getirdi:

"Komşu ülkelerle güven inşa etme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Körfez'deki kardeşlerimiz bu yolda bizimle birlikte. Fars (Basra) Körfezi'nde barış ve istikrarın sağlanması için olan ortak irade bölge ülkeleri ile birlikte oluşturuldu ve bu konuyla ilgili olarak ciddi adımlar atılmaktadır. Askeri bir çözüm yolu yok, daha fazla yaptırımla da bir çözüm yolu yok. Diplomasiye dayalı olarak İran'a yönelik bu haksız savaşı sona erdirecek bir çözüm bulunabilir."

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

YENİ PLANIN DETAYLARI

Axios, yeni planın Orta Doğu'da Lübnan dahil tüm cephelerde yedi günlük bir ateşkes çağrısı içerdiğini öne sürmüştü. Planın ayrıca en az 12 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının sona erdirilmesini talep ettiği bildirildi. Ateşkesin yedinci gününde İran'ın Hürmüz'ü yeniden açacağı belirtildi.

AFP'ye demeç veren Devrim Muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Yemen'deki düşmanlıkların sona erdirilmesinin de Tahran'ın talepleri arasında yer aldığını belirtti.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BİR TANKER VURULDU

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), pazar sabahı Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu ve tankerin makine dairesinde hasar meydana geldiği ihbarının alındığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir çevre tehdidinin de bulunmadığı kaydedildi. Yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi.​​​​​​​

ABD ve İran, haziran ayında savaşı sona erdirmeyi, boğazı yeniden açmayı ve İran'ın nükleer programı üzerine görüşmelere başlamayı amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak anlaşma, İran'ın Hürmüz'de onaylanmış rotadan saptığını suçladığı ticari gemilere ateş açmasının ardından kısa süre içinde bozuldu. İran, güvenlik ve egemenlik gerekçeleriyle gemilerin geçişten önce izin almasını şart koşuyor. Uymayı reddeden gemiler düzenli olarak hedef alınırken, ABD misilleme olarak İran'ın kıyı bölgelerini aralıklarla bombalıyor.