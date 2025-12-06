ABD basınından flaş Gazze iddiası: Trump'ın damadı Blair ile yönetecek

Haberin Devamı

ABD yönetiminin Gazze'de geçici bir idare kurulması için eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i başa getirmeyi planladığı iddia edilmişti.

İsrail basını, Tony Blair tarafından hazırlanan “Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi” taslağında dört ismin ön plana çıktığını iddia etmişti.

Haberlere göre geçiş yönetiminde yer alması beklenen isimlerden biri, İbrahim Anlaşmaları Barış Enstitüsü’nün CEO’su ve İsrail yanlısı duruşuyla bilinen Aryeh Lightstone oldu.

Geçiş yönetiminde öne çıkan bir diğer isim ise Mısırlı milyarder iş insanı Negip Seviris olarak gösterildi.

Listeye dahil edilen üçüncü isim, Yahudi Amerikalı milyarder Marc Rowan oldu. Dördüncü isim ise Birleşmiş Milletler’in eski Orta Doğu özel temsilcisi, Hollandalı diplomat Sigrid Kaag olarak belirtildi.

Blair’in ekibinde yer alacağı aktarılan bu dört ismin, Gazze’nin savaş sonrası yönetiminde kritik roller üstlenebileceği ifade edildi.

'TRUMP'IN DAMADI KUSHNER VE WITKOFF' İDDİASI

ABD medyası Axios'a konuşan Batılı yetkililer, müzakere sürecinde önemli rol oynayan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’in, Gazze’nin yönetimine yardımcı olacak isimler arasında yer alacağını iddia etti.

Batılı yetkililerin iddiasına göre, Witkoff ve Kushner, İsrail saldırılarının yerle bir ettiği Gazze Şeridi’nin yeniden inşasında görev alacak. Witkoff ve Kushner, Trump’ın başkanlık edeceği barış kuruluna bağlı Gazze yürütme kurulunda Blair ile birlikte çalışacak.

Planlanan yönetim yapısında, Hamas ve El Fetih ile bağlantısı olmayan 12 ila 15 Filistinli teknokrattan oluşan bir komite yer alacak. Nihai yetkiye sahip barış kurulunda ise Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi Arap ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin bulunması bekleniyor.

HAMAS: ŞEYTANIN KARDEŞİ

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Trump'ın Gazze planında bölgede oluşturulması planlanan "yönetimin" başına atanması öngörülen Blair'in "Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet" olduğunu söyledi.

Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi (Blair) ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur" ifadesini kullanmıştı.

Bedran, "Tony Blair olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü nedeniyle işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Blair'i "şeytanın kardeşi" olarak nitelendiren Bedran, "Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir" açıklamasını yapmıştı.