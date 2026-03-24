ABD basınından dikkat çeken tarih: Binlerce askerlik Orta Doğu sevkiyatı

Haberin Devamı

ABD ile İran arasında gerilim sürerken, bölgeye yönelik dikkat çeken bir askeri sevkiyat iddiası gündeme geldi. Amerikan basını, binlerce deniz piyadesinin Orta Doğu’ya gönderileceğini yazdı.

KRİTİK TARİH

The Wall Street Journal gazetesinin, konu hakkında bilgi sahibi iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, binlerce ABD deniz piyadesinin 27 Mart Cuma günü Orta Doğu’ya ulaşması bekleniyor.

27 Mart tarihinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için verdiği sürenin son gününe denk gelmesi ise dikkat çekti.

GEMİLER VE ASKERLER YOLA ÇIKIYOR

Kaynaklara göre, Japonya merkezli USS Tripoli ile ABD’ye ait USS New Orleans gemisinde bulunan ve 31. Deniz Piyade Birimi’ne bağlı yaklaşık 2 bin 200 deniz piyadesi, 27 Mart’ta CENTCOM sorumluluk sahasına intikal edecek.

Haberin Devamı

Öte yandan, USS Boxer bünyesinde görev yapan 11. Deniz Piyade Sefer Birimi’nin de önümüzdeki haftalarda Orta Doğu’ya doğru yola çıkmasının planlandığı belirtildi.

ÖNCE 48 SAAT, SONRA 5 GÜN

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart’ta yaptığı açıklamada İran’a Hürmüz Boğazı’nı tamamen açması için 48 saat süre vermişti.

Trump, bu sürenin dolmasına kısa süre kala yeni bir karar alarak süreyi 5 gün uzattığını duyurdu. Aksi halde İran’ın elektrik santrallerinin hedef alınacağını açıklamıştı.

GÖZLER HÜRMÜZ VE SAHADAKİ HAREKETLİLİKTE

ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapması, İran ile yaşanan krizin daha da derinleşebileceği yorumlarına neden olurken, diplomasi ve askeri hamlelerin nasıl şekilleneceği merakla takip ediliyor.

HARK ADASI'NA MUHAREBE BİRLİĞİ İDDİASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İran'a saldırılarda yaklaşık 3 bin kişilik hava indirme birliğini konuşlandırmayı değerlendirdiği, bu muharebe birliğinin Hark Adası'na saldırıda da kullanılabileceği iddia edildi.

Haberin Devamı

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre yetkililer, ordunun "eylemlerini ihtiyatlı planlama" olarak nitelendirirken, Pentagon veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin herhangi bir talimat gelmediğini belirtti.

Yaklaşık 3 bin askerden oluşan muharebe birliğinin 82. Hava İndirme Tümenine bağlı olduğu aktarılan haberde, bu birliğin İran'ın Hark Adası'nı "ele geçirmek" için kullanılabileceği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ada'nın "ele geçirilmesine" yönelik saldırıya onay vermesi durumunda bir başka olasılığın da değerlendirildiği ifade edilerek bunun, bölgeye gelmekte olan 31. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğinden yaklaşık 2 bin 500 askerin düzenleyeceği saldırı olduğu savunuldu.​​​​​​​

Haberin Devamı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.