ABD basınından çarpıcı iddia: Trump, Netanyahu'nun İran'a saldırmasını engelledi

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Konu hakkında bilgi sahibi yetkililere göre, İsrailli yetkililer Mayıs ayında İran nükleer tesislerine saldırmak için planlarını uzun süre önce hazırladılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna onay vereceği konusunda iyimserlerdi hatta Washington'ın bu planın merkezi bir parçası olması bekleniyordu ancak ABD başkanı şimdilik eylem yerine diplomasiyi seçti. Trump bu ayın başında İsrail'e İran'a yönelik bir saldırıyı desteklemeyeceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. İsrail yönetimi, İran'ın düzenlediği füze saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.

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İSRAİL KOMANDOLARINDAN BASKIN VE BOMBARDIMAN

NYT'ye konuşan kaynaklar, İsrail'in uzun zamandır İran'ın nükleer tesislerine saldırı için hazırlık yaptığını, ABD yardımı olup olmadan Tahran'a ne kadar hasar verebileceğini hesapladığını öne sürüyor. İsrail komandolarının gerçekleştireceği bir baskın ve bombardımandan oluşacak plan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isteği üzerine ABD'li üstü düzey yetkililere sunuldu, Netanyahu operasyonun Amerikan savaş uçaklarını da içermesini umuyordu.

İsrail'e yönelik olası desteğin açık göstergeleri günlerce İran medyasında manşetleri süsledi, Tahran bu konuda "karşı önlemlerin' alınacağını açıkladı.

BAZI HAZIRLIKLAR YAPILDI

Bazı ABD'li yetkililer en azından başlangıçta bu planı değerlendirmeye açık görünüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'deki Husi'lere karşı saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte, CENTCOM Komutanı General Kurilla, Beyaz Saray'ın da onayıyla, askeri teçhizatı Orta Doğu'ya taşımaya başladı. Uçak gemisi Carl Vinson Kızıldeniz'deki Harry S. Truman uçak gemisine katıldı. ABD ayrıca Ortadoğu'ya iki Patriot ve THAAD füze savunma bataryaları yerleştirdi, İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için B-2 bombardıman uçakları Diego Garcia'daki üsse gönderildi.

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NYT'ye konuşan bazı yetkililer tüm bu hazırlığın Husilerin yanı sıra İran'la olası bir çatışmada İsrail'i destekleme planlamasının bir parçası olduğunu iddia ederken, Trump yönetimi içinde bazı yetkililer 'bunun bölgede daha geniş çatışmalara yol açacağı' endişesi ile İsrail planına şüpheyle yaklaşmaya başladı. Bu isimler arasında Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Yardımcısı JD Vance yer alıyor.

Diego Garcia Üssü'nde görüntülenen B-2 bombardıman uçakları

BEYAZ SARAY'A DAVET EDİP REDDETTİ

Kaynaklara göre Netanyahu 3 Nisan'da ABD başkanını aradı ancak Trump İran planlarını telefonda görüşmek istemediğini belirtti ve Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti.

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7 Nisan'da ABD'ye giden Netanyahu'nun ziyaretindeki en önemli gündem maddesi İran'a yönelik saldırı planlarıydı. Ancak Netanyahu henüz Beyaz Saray'dayken, Trump İran'la görüşmelerin başlayacağını kamuoyuna duyurdu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Trump özel görüşmelerde de ABD'nin İran'a yönelik bir saldırıya destek sağlamayacağını açıkça söyledi.

Gazete Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmede ısrarcı olduğu ancak umduğunu bulamadığını yazdı.

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İRAN NÜKLEER SİLAHTAN ÇOK UZAK DEĞİL

Öte yandan Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemevi Başkanı Rafael Grossi, Tahran'a giderek İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunu (IAEA) "siyasi etkilerden uzak durmaya" çağırdı. Grossi ise İran'ın ajansla iş birliğinin "nükleer programın barışçıl olduğuna dair güven sağlamak için kritik önemde" olduğunu vurguladı.

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Fransız Le Monde gazetesine bir röportaj veren Grossi, İran'ın nükleer silah geliştirmekten "çok uzak olmadığını" belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir bulmaca gibi. Ellerinde parçalar var ve bir gün onları bir araya getirebilirler. Uluslararası topluma 'nükleer silahlarımız yok' demek inandırıcı olmak için yeterli değil. Bunun doğrulanması gerekiyor."

ABD ve diğer Batılı ülkeler, uzun süredir İran'ı nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçluyor. İran yetkilileri ise bu iddiaları reddederek nükleer programlarının tamamen barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor.

Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemevi Başkanı Rafael Grossi