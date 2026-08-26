ABD basınından çarpıcı iddia: İran'ın hedefindeydi: Netanyahu'nun oğlu bavulunu almadan kaçtı

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ABD merkezli Newsmax kanalının ABD güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail istihbaratı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya yönelik olduğu öne sürülen bir İran suikast planını geçen yılın sonlarında tespit etti. İddiaya göre İranlı ajanlar, 35 yaşındaki Yair Netanyahu'nun Florida'daki ikametini ve hareketlerini takip etti.

İSRAİL İSTİHBARATI SUİKAST PLANINI TESPİT ETTİ

Haberde, İsrail istihbaratının Aralık 2025'te Yair Netanyahu'yu hedef alan suikast planından haberdar olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre İranlı ajanlar, Miami bölgesinde saha çalışması yürüterek Yair Netanyahu'nun kaldığı konutu ve günlük hareketlerini izledi. Yair Netanyahu'nun Florida'nın Hallandale Beach bölgesinde yaşadığı belirtildi.

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İsrail istihbaratının ABD makamlarını durumdan haberdar ettiği ve Yair Netanyahu'nun Miami'den derhal ayrılmasının istendiği aktarıldı. Bunun üzerine Netanyahu'nun oğlunun eşyalarını dahi almadan acil şekilde İsrail'e döndüğü öne sürüldü.

NETANYAHU: OĞULLARIMDAN BİRİ İRAN'IN HEDEFİNDE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Ağustos'ta İsrail merkezli Kanal 14'e verdiği röportajda oğullarından birinin İran'ın hedefi olduğunu söylemiş, ancak hangi oğlunun hedef alındığını açıklamamıştı.

İsrail merkezli Kanal 12 ise suikast iddiasının medya kuruluşları tarafından aylardır bilindiğini, ancak İsrail askeri sansür kurulunun engeli nedeniyle daha önce kamuoyuna duyurulamadığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu | Kaynak: AFP

NETANYAHU AİLESİNİN KORUMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Suikast iddiası, Netanyahu ailesine yönelik güvenlik harcamaları ve devlet imkanlarıyla sağlanan korumanın İsrail kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde gündeme geldi.

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İsrail yönetimi, temmuz ayında Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile oğulları Yair ve Avner'e yönelik Shin Bet korumasının uzatılmasına karar vermişti.

'ÖLÜM TEHDİTLERİ' NEDENİYLE ABD'YE TAŞINMIŞTI

Yair Netanyahu, 2025'te muhalif protestocuların kendisine yönelik "ölüm tehditleri" nedeniyle ülkeyi terk ederek ABD'ye taşındığını iddia etmişti.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu | Kaynak: Kişisel sosyal medya hesabı

TOV haber platformuna röportaj veren Netanyahu, Başbakan Netanyahu'nun eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığı gece kendisine yönelik ölüm tehditleri üzerine, ABD'ye yerleşme kararı aldığını söylemişti. Gallant'ın görevden alınmasını protesto eden göstericilerin evinin önünde toplandığını aktaran Yair, ellerinde meşaleler taşıyan bazı göstericilerin evin çitlerine tırmanmaya çalıştığını ancak polisin müdahale etmediğini öne sürmüştü.

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VERGİ KAÇIRMAK İÇİN SAHTE İSİM KULLANMIŞTI

Yair Netanyahu'nun vergi kesintisi belgelerinde Yonatan Hon ismini kullandığı tespit edildi. Yair Netanyahu'nun ayrıca belgelerde "Balfour 0" olarak listelenen kurgusal bir adres kullandığı kaydedildi.

Yair Netanyahu, daha önce sosyal medyada kendisini "Yair Hon" olarak tanıtmıştı. Hon, annesi Sara'nın babası Shmuel'in asıl soyadıydı; aile daha sonra soyadını Ben Artzi olarak değiştirmişti.