ABD basınından çarpıcı ANKA-3 analizi: 'Türkiye, Orta Doğu'nun en güçlü hava kuvveti olabilir'

Türk Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş İHA'larından olan ANKA-3'ün teslim tarihi yaklaşırken, Türk ordusunun yeni gözdelerinden olan İHA uluslararası basında ilgi çekmeye devam ediyor.

Daha önce Yunan, Hindistan ve Avrupa basınının haberlerine konu olan ANKA-3'e dair bu kez de ABD merkezli The National Interest dergisi bir analiz paylaştı. ANKA-3'ün ileri düzey gizlilik özelliğine sahip olduğu belirtilen analizde, yeni İHA'sıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin Orta Doğu'daki rakiplerine taktik üstünlük kurabileceği bilgisi verildi.

ANKA-3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MIUS) olarak da tanımlanan ANKA-3, ilk uçuşunu aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdi. ANKA-3, bu test uçuşunda 8 bin feet irtifada bir saatten uzun süre havada kaldı.

17,5 metre uzunluğundaki ANKA-3, aynı zamanda 8 metre kanat açıklığına sahip. Tahmini azami hızının 250 knot olduğu belirtilen aracın, 40 bin feet hizmet tavanı bulunuyor. İHA, 1200 kilograma kadar harp başlığı taşıyabilme kapasitesiyle de öne çıkıyor.

'BÖLGESEL DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR... İSRAİL ENDİŞELİ'

The National Interest, ANKA-3'ün konuşlandırılmasının bölgesel denklemler üzerinde etkili olabileceğini belirtti. "Türkiye, Orta Doğu'nun en güçlü hava gücü olabilir" denilen Analizde, Türk insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Kafkasya'daki muharebelerde önemli avantajlar sağladığı vurgulandı. Dergi, ANKA-3'ün bu avantajı daha da artırabileceğini ifade etti.

İsrail medyasının, Türk İHA'larının bölgesel dengeleri değiştirebileceği yönünde endişeleri bulunduğunu hatırlatan The National Interest, aracın Ege Denizi'ndeki hava sahası tartışmalarında ve terörle mücadele operasyonlarında kullanılabileceği değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğini giderek artırdığına dikkat çekilen analizde, İsrail'in Türk İHA'larının operasyonel kabiliyetinden çekindiği vurgulandı.

SAVUNMA SANAYİİNDE DÖNÜŞÜM VE İHRACAT POTANSİYELİ

Dergi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümüne de analizinde dikkat çekti. Bayraktar TB2 gibi platformların 39 ülkeye ihracatından elde edilen başarının vurgulandığı makalede, ANKA-3'ün bu başarıyı devam ettirebileceği görüşüne yer verildi.

ANKA-3'ün gelişmiş gizlilik ve muharebe özelliklerinin, uluslararası alıcılar için cazip olabileceği belirtildi. İhracatın, Türkiye'nin jeopolitik nüfuzunu artırdığını söyleyen The National Interest, NATO ile yaşanan gerilimler gibi zorluklarda yerli üretim hava araçlarının Türkiye'nin elini rahatlatacağını kaydetti.

GELECEK PLANLARI VE ENTEGRASYON

The National Interest, ANKA-3'ün 2026 yılında hizmete girmesinin beklendiğini duyurdu. Makalede, mevcut tek motorlu modelin yanı sıra çift motorlu ve süpersonik bir versiyonun da planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Sistemin, insanlı uçaklarla "sadık kanat adamı" konseptinde entegre olarak çalışabileceği kaydedildi. Bu entegrasyonun, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

