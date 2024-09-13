ABD basınında Ukrayna iddiası: Kuleba neden istifa etti?

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Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın istifa etmesinin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga Dışişleri Bakanı olarak atandı.

ABD gazetesi Politico, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın hoşnutsuzluğu nedeniyle Kuleba'nın görevinden kovulduğunu iddia etti.

Politico'ya konuşan ve ismi açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili, "Kuleba, bakanlık üzerinde daha fazla kontrol isteyen Zelenski'nin ofisinin kilit ismi Yermak'ı rahatsız etti" ifadesini kullandı.

Kuleba’nın istifası Ukrayna Parlamentosu'ndaki oturumda görüşülmüş ve Kuleba’nın katılmadığı oturumda 240 milletvekili Kuleba’nın istifası lehinde oy kullanmıştı.

Parlamento, 2016-2021 döneminde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Andriy Sibiga’nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasını onaylamıştı.