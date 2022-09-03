ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi: Mutlaka yanımıza çekmeliyiz!

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Sadece diplomatik açıdan değil stratejik olarak da Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir rol üstlenen Türkiye tüm dünyada süreci yönetmekteki başarısıyla takdir toplamaya devam ediyor.

ABD basınına yansıyan son haberler de bunun önemli bir göstergesi oldu.

'TÜRKİYE MUTLAKA BİZİM TARAFIMIZDA OLMALI'

The Hill gazetesinde kaleme alınan bir analizde ülkemizden, savaş ve sonrasındaki rolü ele alınarak, ‘ABD tarafından mutlaka kendi tarafına çekilmesi gereken bir müttefik’ olarak söz edildi.

‘ABD ve Rusya arasındaki savaşta Türkiye’yi doğru yerde tutmak’ başlığıyla yayınlanan analizde öncelikle Türkiye’nin barış müzakerelerinde ve tahıl koridoru görüşmelerinde üstlendiği öncü ve doğru tavır övüldü.

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Gazete daha sonra Türkiye’nin ‘Batı’ya döndürülmesi gerektiğinin altını çizerek ülkemizin kaybedilmesi göze alınamayacak bir müttefik olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa rağmen Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik anlamda derinleşmesi ABD’ye adeta bir uyarı görevi gördü.

'RUSYA'NIN NİYETİ BELLİ''

The Hill, Rusya’nın uzun yıllardır Türkiye’yi NATO’dan koparmak ve kendi yanına çekmek istediğini ve bunu da Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki stratejik hedefleri doğrultusunda planladığını yazdı.

Analiz, Beyaz Saray'ın bu gerçekler doğrultusunda hareket etmeye başlamasını salık verirken Türkiye’nin Batı’ya döndürülmesi için gerekli olumlu ya da olumsuz teşvikler uygulanmaya başlanmalıdır dedi.

Türkiye'nin geniş askeri teknolojik gücüne ve stratejik önemine de gönderme yapan gazete ‘Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit’ sözleriyle ülkemizin NATO üyeliği ve Rusya’nın NATO’yla olan ilişkisi üzerinden de yorum yapmayı ihmal etmedi.

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Rusya, Türkiye’yi Batı’dan ve NATO’dan kopararak Doğu Akdeniz’e inmek istiyor diyen gazete Ukrayna ve Kırım'ın kurtuluşu için verilecek desteği artırabilmek için jeopolitik hamleler yapılması gerektiğinin de altını çizdi.