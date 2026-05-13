ABD basınına göre ‘Trump İran’a ayar verecek’

Haberin Devamı

ABD merkezli Axios’un haberine göre, Trump “İran’a ayar verecek” bir plan üzerinde çalışıyor. Pazartesi günü Oval Ofis’te gazetecilere, “Bir planım var” açıklamasını yapan Trump, ardından ulusal güvenlik ekibini topladı. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve özel elçi Steve Witkoff ‘un yer aldığı toplantıda “İran’a yeniden askeri harekât başlatma” olasılığı görüşüldü.

Gözden Kaçmasın Önce Şi sonra savaş Haberi görüntüle

BOMBARDIMAN BAŞLAYABİLİR

Habere göre, iki ABD’li yetkili, “Trump’ın İran rejimine baskıyı artırmak ve nükleer meselede tavizler elde etmek” için harekât düşündüğünü iddia etti. “Başkan İran’a biraz ayar verecek” diyen yetkililer, süreçte iki seçenek olduğunu kaydetti. Trump’ın ilk seçeneği; geçen hafta askıya alınan ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişini amaçlayan Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmak. Bir diğer seçenek ise ABD ordusunun tespit ettiği ancak henüz vurmadığı İran’daki hedeflerin yüzde 25’ini vurmak.

Haberin Devamı

‘İRAN’DAN BEŞ ÖN ŞART’

Diğer yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesinin olası saldırılara karşı güçlü bir yanıt vermeye hazır olduğunu belirtirken, Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili de ülkesinin “5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini” söyledi. İranlı yetkili, “tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini” içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran’ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

Gözden Kaçmasın Umudumuz Terminatör korkusu Haberi görüntüle

BAE İRAN’A SALDIRI DÜZENLEMİŞ

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran’a gizli askeri saldırılar düzenlediği iddia edildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, BAE nisan ayında Basra Körfezi’ndeki Lavan Adası’nda bulunan bir rafineriyi hedef aldı. Sözkonusu saldırının ardından rafinerinin aylarca devre dışı kaldığı belirtildi. Kaynaklar o tarihte ateşkes henüz yürürlüğe girmediği için ABD’nin saldırıya tepki göstermediğini aktardı. İran, savaş süresince BAE’de 2 bin 800’den fazla noktayı ABD saldırılarına misilleme olarak hedef almış, Abu Dabi yönetimi de karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıklamıştı.