ABD basını yazdı… CIA Başkanı Ratcliffe, Moskova’da

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CIA Başkanı John Ratcliffe’in, Rus yetkililerle görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldiği öne sürüldü. ABD merkezli haber sitesi Axios ve CBS News televizyonunun adı açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Ratcliffe’in Moskova’daki temaslarının içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi. CIA ve Kremlin’den ziyarete ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ratcliffe’in ziyareti, bir ABD istihbarat teşkilatı başkanının 2021’den bu yana Moskova’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ziyaret aynı zamanda Ratcliffe’in CIA Başkanlığı görevine başlamasının ardından Rusya’ya yaptığı ilk ziyaret ve Ocak ayından bu yana ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Moskova’ya gerçekleştirdiği en üst düzey ziyaret olarak değerlendiriliyor.



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"UKRAYNA’DAN SALDIRILARA ARA VERMESİ İSTENDİ"

Ziyaret öncesinde ABD’li yetkililerin Ukrayna ile temasa geçtiği ve üst düzey bir ABD heyetinin Moskova’yı ziyaret edeceğini bildirdiği öne sürüldü. Yetkililerin ayrıca, heyet Moskova’dan ayrılana kadar Ukrayna’dan Rusya’ya yönelik saldırılara ara vermesini istediği iddia edildi.

Ratcliffe’in geçen pazar günü ABD hükümetine ait bir uçakla başkent Washington’dan Letonya’ya hareket ettiği, bugün ise ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağıyla Letonya’nın başkenti Riga’dan Moskova’ya geçtiği belirtildi.



MOSKOVA’DA HAVALİMANINA ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI İNMİŞTİ

Geçtiğimiz saatlerde uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre Letonya'nın Riga kentinden kalkan ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III askeri nakliye uçağı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanı’na inmişti. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, uçak hakkında bilgisi olmadığını belirtmişti. Moskova hava sahasında görülen uçak, yoğun dikkat çekmişti.

ABD tescilli bir jetin Avrupa'dan Rusya'ya yaptığı son doğrudan uçuş, bu yılın Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna barış görüşmeleri için ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner'i taşımak üzere gerçekleştirilmişti.

