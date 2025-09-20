ABD basını Trump’ın kızının tatilini konuşuyor… TIffany’nin Türk yatında ne işi var

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın küçük kızı Tiffany ve damadı Michael Boulos, bir Türk iş insanın yatıyla Akdeniz’de tatil yaparken dünürü ve Afrika’dan sorumlu danışmanı Massad Boulos’un Libya’da Dibeybe hükümetiyle ile petrol pazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Trump’ın federal mahkeme tarafından reddedilen 15 milyar dolarlık iftira davası açtığı New York Times gazetesi, Libya’nın bölünmüş durumu ve deniz yetki alanlarına dair tartışmalar yaşanırken gerçekleşen tatile dikkat çekerek, çiftin daha sonra bir Yunan iş insanına ait başka bir yata geçtiğini yazdı.

NYT’a göre Tiffany-Michael çifti temmuz ayında Türk iş insanı Ercüment Bayegan’ın Phoenix-2 isimli yatında tatil yaparken Trump’ın dünürü ve resmi bir sıfatı olmasa da Afrika özel temsilcisi gibi davranan Massad Boulos, Libya’nın batı bankalarında dondurulmuş varlıklarının serbest kalması ve bunların bir kısmının Amerikan şirketlerine aktarılmasına dair pazarlık yürüttü.

KOD ADI ‘EBU TIFFANY’

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Libyalı yetkililer Boulas’ın aile bağlarına o kadar önem veriyorlar ki; kendisine, Arapça’da ‘Tiffany’nin babası’ anlamına gelen ‘Ebu Tiffany’ lakabını takmış durumda. Haberde Boulos’un Libya’nın petrol ve gaz üretimini artırmaya yönelik hükümetle görüşmeler halindeyken Tiffany ve kocası Michael’ın ise Akdeniz’de, Libyalılarla petrol alışverişi yapan bir Türk milyarderin Phoenix 2 yatıyla dolaştığına dikkat çekildi. Çiftin daha sonra Yunan milyarder Ioannis Papalekas’ın Magna Grecia isimli yatına geçtiği, Papalekas’ın da Libya’da enerji sektöründe yatırımlarının olduğunun altı çizildi.

Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos temmuz ayında Akdeniz’de tatil yaptı.

PRENSES’İN YANINDA

Damat Boulos ve Tiffany Trump’ın yat seyahatinden birkaç hafta sonra, Trump’ın hafta içi İngiltere’ye yaptığı ziyarette onunla birlikte Londra’ya uçtuğu, Windsor Kalesi’ndeki kabul de Amerikan heyeti arasında yer aldıkları vurgulandı. Hatta öyle ki damat Boulos yemekte Trump’ın yanına oturan Galler Prensesi Catherine’nin diğer yanında oturdu. Trump yönetiminin Afrika’daki diplomasisinin görünen yüzü olduğu için bir süredir ABD Dışişleri Bakanlığı çevrelerinde tartışılan Massad Boulos’un görevinin nerede başlayıp nerede bittiğini kimse bilmiyor. Damat Michael Boulos’un Afrika’da iş anlaşmaları peşinde olduğunu dile getirmesi eleştiri konusu olmuştu.

DİBEYBE İLE PAZARLIK MI

Gazete, Boulos’un Katar’da Libya’nın güvenlik danışmanı İbrahim Dibeybe ile görüştüğünü; Başbakan Abdulhamid Dibeybe’nin yeğeni olan yetkilinin, Boulos’a Batılı bankalarda dondurulmuş 70 milyar doların bir kısmının serbest bırakılması halinde, ülkesinin parayı ABD şirketlerine inşaat sözleşmeleri yoluyla kullanmayı teklif ettiğini öne sürdü. Boulos’un 23 Temmuz’da Trablus’ta Başbakan Dibeybe ile yemek yediği de belirtildi.

Bilgi notu: Türkiye ile Libya’daki Trablus hükümeti 2019’da deniz yetki alanları anlaşması imzalamıştı. Libya’nın doğusundaki Hafter yönetiminin de anlaşmayı onaylayabileceği belirtilirken Atina engellemeye çalışıyor.

90 METRELİK YATIN SAHİBİ BAYEGAN AİLESİ

TRUMP’ın kızı ve damadının kaldığı Phoenix 2 (Anka Kuşu), Alman tersanesi Lurssen tarafından inşa edildi ve 2010 yılında teslim edildi. 90 metre uzunluğundaki ultra lüks yatta iki adet VIP, üç adet çift kişilik ve iki adet tek kişilik olmak üzere toplamda yedi kabin bulunuyor. 28 kişilik mürettabatın hizmet verdiği yat 12 misafire kadar yolcu ağırlayabiliyor. Yatın yaz sezonunda bir haftalık kiralama bedeli ise yaklaşık 1.4 milyon dolar. Ancak genç çiftin bedava kaldığı iddia ediliyor.

90 metrelik yatta lüks bir sauna, spa, spor salonu, sinema salonu ve havuz bulunuyor. Trump’ın ailesini ağırlayan lüks yat ise petrol sektöründe işler yapan BAYEGAN isimli şirketin sahibi Ercüment Bayegan ve eşi Rüya Bayegan’a ait.

Bayegan’ın, 2019’da yenilenen ve değeri yaklaşık 125 milyon Euro olduğu tahmin edilen Phoenix 2’yi 2024 yılında satın aldığı biliniyor. BAYEGAN’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket 80 yıldan uzun süredir petrokimya sektöründe hizmet veriyor ve global çapta tedarik, pazarlama, satış ve dağıtım gerçekleştiriyor.