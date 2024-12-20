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ABD basını iddia etti: Rusya ağır silahlarını Suriye’den Libya’ya taşıyor

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#ABD#Rusya#Suriye
ABD basını iddia etti: Rusya ağır silahlarını Suriye’den Libya’ya taşıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:00

BEŞAR Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’deki askeri üsleri tartışma konusu olan Rusya, Ortadoğu’daki ağırlığını Libya’ya taşıyor olabilir.

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Amerikan Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre Moskova, Suriye’deki hava savunma sistemlerini ve diğer ağır silahlarını Libya’ya sevk ediyor.

HALİFE HAFTER BÖLGESİ

Habere göre S-400 ve S-300 hava savunma sistemlerinin radarları, Libya’nın doğusunda Halife Hafter kontrolündeki askeri üslere sevk edilirken Rus gemilerinin yerleşebilmesi için de Tobruk kıyısındaki tesislerini geliştirmeyi planlıyor. Bununla birlikte Kremlin’in Bingazi veya Tobruk limanlarında uzun vadeli demirleme hakları için anlaşma yapmak istediği de öne sürüldü. Alman haber ajansı Dpa’nın haberine göre de Batılı ülkelerin askeri yetkilileri Rusya’nın Libya’daki varlığını güçlendirecek adımlar atıp atmadığını yakından izliyor. Zira söz konusu iki liman da Yunanistan ve İtalya’ya 650 kilometre mesafede bulunuyor.

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‘SURİYE’Deki ÜSLER İYİYDİ’

Suriye’deki Hmeymim üssünde görev yapmış eski Rus Hava Kuvvetleri subayı Gleb Irisov, Libya’daki üslerin Suriye’dekilerin yerini dolduramayacağını söyledi. Libya’daki Rus varlığı, bugüne kadar daha çok Rus paramiliter grubu Wagner’in kıtadaki faaliyetleri için kullanılıyordu.

 

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#ABD#Rusya#Suriye

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