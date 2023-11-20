ABD basını iddia etti: Rehine anlaşması tamam

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Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Katar ve ABD’nin arabuluculuk ettiği rehine ve tutuklu takası müzakerelerinde bir anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Haberde, Katar’ın başkenti Doha’da haftalardır süren müzakereler sonucunda bir taslak oluşturulduğu ve en az beş günlük ateşkes ilan edilerek rehinelerin serbest bırakılmasının öngörüldüğü öne sürüldü.

NETANYAHU REDDETTİ

Haberde yer alan anlaşma şartlarına göre, savaştaki tüm taraflar en az beş gün boyunca savaşa ara verecek ve her 24 saatte 50 veya daha fazla esir gruplar halinde serbest bırakılacak. Ateşkes süresince Refah sınır kapısından Gazze’ye girecek insani yardımların miktarında önemli bir artış olacağı ve Gazze’ye yakıt girişine de izin verileceği belirtiliyor. Öte yandan hem ABD’li yetkililer hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanladı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, X (eski adıyla Twitter) hesabından WP’nin haberini alıntılayarak, “Henüz bir anlaşmaya varmadık ancak anlaşmaya varmak için sıkı çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu an için bir anlaşma yok. Tüm rehineleri geri almak istiyoruz. Mümkün olan en fazlasını geri getirmek için, aşamalı olarak da olsa, elimizden geleni yapıyoruz ve bu konuda hemfikiriz. Açıkçası bütün aileleri bir araya getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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ORDU KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan İsrail medyasında önceki gün çıkan haberlerde söz konusu anlaşma ile ilgili farklı detaylar da yer alıyordu. Haberlerde İsrail’in rehinelere karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinli kadın ve çocuk mahkûmu serbest bırakacağı belirtilmişti. İsrail medyasında, İsrail savaş kabinesindeki aşırı sağcı kanat ve ordu mensuplarının ateşkesin Hamas’a yeniden toparlanma şansı vereceği görüşünde olduğu, bunun yerine Gazze’deki askeri harekâtı yoğunlaştırmanın İsrail lehine daha güçlü bir anlaşma ihtimalini ortaya çıkaracağını savunduğu iddia ediliyor. Hamas’ın elinde 40’ı asker 239 rehine bulunuyor. Hamas, asker rehineler karşılığında tüm Filistinli mahkûmların serbest bırakılmasını istiyor. İsrailli yetkililer de 7 Ekim’den bu yana ateşkes sağlanması için rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguluyor.