ABD basını gelişmiş Türk denizaltıları yazdı: 'Türkiye'nin deniz devrimi... Bölgesel güç dinamiklerini yeniden tanımlayacak'

ABD merkezli uluslararası ilişkiler dergisi The National Interest, Reis sınıfı denizaltıları mercek altına aldığı bir haber yayınladı. Haberde, Reis sınıfının gelişmiş teknolojik yeteneklerine dikkat çekildi ve denizaltıyla Türk Donanmasının bir dönüşüm geçirdiği belirtildi. Haberde, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen bu denizaltıların Almanya’nın Tip 214 platformu temel alınarak lisanslı üretim yoluyla Türk Donanması’na özel tasarlandığı kaydedildi.

Havadan bağımsız tahrik sistemine (AIP) sahip bu gemilerin, düşük gürültü ve yüksek dayanıklılık özellikleriyle öne çıktığını ifade eden National Interest, Reis sınıfı denizaltıların, artan bölgesel rekabette Ankara’ya önemli avantajlar sağladığını yazdı. Gizlilik özellikleri ve maliyet açısından sağladıkları verimlilikle Türk filosunu dönüştürdüğü vurgulanan Reis sınıfının aynı zamanda Türkiye’nin güç projeksiyon kapasitesini ileriye taşıyacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN GELİŞMİŞ DENİZALTI PROGRAMININ GEÇMİŞİ

"Türkiye'nin deniz devrimi: Tip 214 Reis sınıfı denizaltı" başlıklı haberde, Reis sınıfı denizaltı programının 2006’da, yaşlanan Türk denizaltı filosunu yenileme ihtiyacından doğduğu belirtildi. National Interest, 2008’de Almanya merkezli Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) liderliğinde bir konsorsiyumun seçildiğini, 2011’de ise Gölcük Tersanesi’nde 6 denizaltı inşasını kapsayan 2,06 milyar euroluk sözleşmenin imzalandığını hatırlattı.

ABD'li dergi, projenin 2014’te Osmanlı denizcilerini onurlandırmak amacıyla “Reis sınıfı” adını aldığı bilgisini verdi. Haberde, ASELSAN, HAVELSAN ve STM gibi Türk savunma sanayii şirketlerinin de programda önemli roller üstlendiğinin altı çizildi.

National Interest, bu katılımın yüksek yerli katkı oranını ve teknoloji transferini garanti altına aldığını bildirdi. Böylece Türkiye’nin MILDEN (Milli Denizaltı) projesine geçiş için kritik bir altyapı elde ettiği ifade edildi.

REİS SINIFININ ÖZELLİKLERİ

Haberde, Reis sınıfı denizaltıların 68,5 metre uzunluğa ve 6,3 metre genişliğe sahip olduğu, yüzeyde 1860 ton, su altında ise 2 bin tondan fazla deplasmanla görev yaptığı bilgisi paylaşılarak, "Reis sınıfı, Türk Donanması'nı 21. yüzyılın zorluklarına hazırlıyor" ifadesine yer verildi.

Dizel-elektrikli motorlar ve PEM yakıt hücreleriyle donatılan AIP güç sistemi sayesinde uzun süre su altında kalabilen gemilerin, 20 knot azami hıza ulaşabildiğini belirten National Interest, 6 torpido tüpü, gemisavar füzeleri ve mayın kabiliyetiyle bu denizaltıların çok yönlü silah sistemlerine sahip olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, ilerleyen süreçte Gezgin denizaltından fırlatılan seyir füzelerinin entegrasyonunun da gündemde olduğu ifade edildi ve Reis sınıfının 40 kişilik mürettebatla görev yaptığı kaydedildi.

Denizaltıdaki düşük gürültülü tahrik sisteminin, "hayalet gibi" gizlilik sağlayarak düşmanlar için tespit edilmesini zorlaştırdığını kaydeden National Interest, "Bu kabiliyetler, Reis sınıfını Türkiye'nin asimetrik deniz stratejisi için çok yönlü bir varlık olarak konumlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE NEDEN GELİŞMİŞ DENİZALTILARA YATIRIM YAPIYOR?

National Interest, Reis sınıfı denizaltıların Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrininde kritik rol oynadığını yazdı. Haberde, Doğu Akdeniz’de Yunanistan gibi aktörlerden gelebilecek tehditlere karşı caydırıcılığın artırıldığı belirtildi.

TCG Piri Reis’in 2023’te hizmete girdiği, TCG Hızır Reis’in bu yıl, TCG Murat Reis’in ise 2025’te denize indirildiği hatırlatılan haberde, diğer 3 denizaltının ise 2029’a kadar filoya katılmasının planlandığı aktarıldı.

Dergi, Reis sınıfının gelecekte tamamen yerli MİLDEN (Milli Denizaltı) projesine zemin hazırladığını ve 2030’lu yıllarda nükleer tahrikli sistemlere geçiş olasılığını gündeme getirdi. National Interest, bu gelişmelerin Türkiye’yi bölgesel bir denizaltı gücü olarak öne çıkaracağını kaydetti.

'BÖLGESEL GÜÇ DİNAMİKLERİNİ YENİDEN TANIMLAYACAK'

"Türkiye bir denizaltı güç merkezi olarak ortaya çıktıkça, bu gemiler bölgesel güç dinamiklerini yeniden tanımlayacak" denilen haberde, Tip 214 Reis sınıfı denizaltıların Alman mühendisliği ile Türk savunma sanayiinin inovasyonunu birleştirdiği ifade edildi. AIP teknolojisi, çok yönlü silah sistemleri ve düşük görünürlük özellikleri sayesinde bu gemilerin Türk Donanması’na stratejik üstünlük kazandırdığı vurgulandı.

National Interest, filoya yeni gemilerin eklenmesiyle Türkiye’nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki etkinliğinin daha da artacağını bildirdi. Haberde, Reis sınıfının Türkiye’nin denizlerdeki yükselişinin güçlü bir sembolü olduğu değerlendirildi.