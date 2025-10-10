×
ABD basını duyurdu: Trump'tan Gazze zirvesi hamlesi... Türkiye de davetliler arasında

#ABD#Trump#Gazze Zirvesi
ABD basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusunda uluslararası bir zirve düzenlemeye hazırlandığını duyurdu. Zirvenin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde Şarm el-Şeyh’te yapılacağı ifade edilirken zirveye Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE, Ürdün gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin de davet edildiği ifade edildi.

ABD merkezli Axios haber sitesine göre; ABD Başkanı Trump, Pazartesi sabahı İsrail'e varacak, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. Ardından Pazartesi öğleden sonra Mısır'a geçecek.

Trump'ın burada Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında yer alan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine katılması bekleniyor. Haberde, liderler zirvesinin Salı sabahı yapılmasının planlandığı, ancak Pazartesi gününe çekilebileceği belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh'te gerçekleştirileceği ifade edildi.

TÜRKİYE DE DAVET EDİLDİ

Axios'un aktardığına göre zirveye; Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan liderler veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

