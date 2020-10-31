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Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD balistik füze denedi

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ABD balistik füze denedi
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ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze “Minuteman III”ün önceki gece denendiğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, California’daki Vandenberg Hava Üssü’nde denenen kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi. Söz konusu denemenin, ABD’nin nükleer gücünün güvenli, etkili ve 21’inci yüzyıl tehditlerini bertaraf edecek durumda olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, “Kıtalararası balistik füzenin atmosfere dönüş aracı, Kwajalein Adası’na kadar yaklaşık 4 bin 200 mil mesafe kat etti” bilgisi verildi.

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