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"ABD, Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor" iddiası

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#ABD#Irak#Asker
ABD, Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlanıyor iddiası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 22:16

Associated Press (AP) ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk ihtimali" nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını yazdı.

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AP'nin haberine göre, ABD'de ismi belirtilmeyen bazı yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali" nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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#ABD#Irak#Asker

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