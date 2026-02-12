ABD-Azerbaycan hattında ‘Stratejik Ortaklık’

Haberin Devamı

ABD ve Azerbaycan, ‘Stratejik Ortaklık Anlaşması’na imza attı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Azerbaycan ziyareti kapsamında salı günü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de bir araya geldi. Ekonomik ve güvenlik işbirliğini kapsayan anlaşmaya imza atan ikili, Washington-Bakü hattında yeni bir aşamaya geçildiğini aktardı. Tören sonrasında konuşan Aliyev, dünyanın en güçlü devleti olan ABD ile ortaklık kurmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Aliyev, ortaklığın ekonomi, güvenlik, enerji ve teknoloji alanlarında ‘tamamen yeni bir aşama’ başlattığını söylerken, “Artık barış içerisinde yaşıyoruz, barış içerisinde yaşamayı öğreniyoruz. Ermenistan’a transit taşımalara müsaade etmekle kalmadık, kendimiz de petrol ürünleri satarak ticari ilişkilere başladık” dedi.

Haberin Devamı

BAKÜ SULARINA DEVRİYE BOTLARI

Vance de ‘bir zamanlar çatışmanın olduğu yerde refah yaratma zamanı’ geldiğini belirterek, Azerbaycan’ın (Hazar Denizi’nde) karasularını koruması için yeni devriye botları göndereceklerini ve Orta Koridor üzerinden kritik mineraller alanında işbirliğini genişleteceklerini açıkladı. Ayrıca Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayacak olan ‘Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu’ (TRIPP) üzerinde uçan ilk kişilerden biri olduğunu’ ve bunu duyurmaktan gurur duyduğunu ifade etti. 2029’da hayata geçmesi planlanan ve ‘Zengezur Koridoru’ olarak da adlandırılan hat Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden kara bağlantısı sağlamayı hedefliyor.

Gözden Kaçmasın Kişisel verilerimizi riske atıyor... CHATGPT beni karikatürize etme Haberi görüntüle

ŞEHİTLER HİYABANI’NI ZİYARET ETTİ

ZİYARET kapsamında Vance ve eşi Usha Vance, Bakü’deki Şehitler Hiyabanı’nı da ziyaret etti.

Ziyareti X hesabından da paylaşan Vance, Ebedi Meşale anıtının önüne çelenk bırakarak saygılarını sundu. Önceki gün de Güney Kafkasya yolculuğu kapsamında Ermenistan’da bulunan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Vance, sözde soykırım anıtını ziyaret etmiş, saatler sonra X’te paylaştığı anıt ziyaretini kaldırmıştı.