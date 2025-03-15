ABD-Avrupa ticaret savaşı büyüyor: Viskiye karşı şarap

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Avrupa Birliği ülkelerine karşı ticaret savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’in misilleme yapmasının ardından el yükseltti. Trump, AB’nin ülkesinde üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB’den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Brüksel, viski dahil pek çok ticari malı kapsayan söz konusu vergi paketinin nisan ayında yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımla AB’yi “dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi” olarak nitelendiren Trump, “Bu vergi derhal kaldırılmazsa, ABD kısa süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü içkilere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacak. Bu, ABD’deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak” yazdı.

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ŞAMPANYANIN FİYATI UÇAR

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Fransa 2.5 milyar dolar değerinde ihracatla geçen yıl ABD’ye en çok şarap ihraç eden ülke oldu. İtalya ise ikinci sırada yer aldı. Alkollü içecekler AB’nin ABD’ye en çok ihraç ettiği ürünlerden biri. Yalnızca Fransa’nın doğusunda yer alan Champagne bölgesinde üretilen şampanyanın dünyadaki en büyük ikinci alıcısı da ABD. Fransız şarap ve şampanya şirketi Taittinger, yüzde 200 gümrük vergisinin bazı şişelerin fiyatını 60 dolardan 180 doların üzerine çıkarabileceğini belirtti. Amerikan içki üreticileri, Trump’ın tehditlerinin uygulamaya dönüşmesi halinde Brüksel’den daha büyük bir misillemeyle karşı karşıya gelmekten endişe ediyor.