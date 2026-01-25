×
ABD-Avrupa krizinde ‘teknolojik egemenlik’ cephesi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik askeri tehditleri sonrası müttefiklerle artan gerilim, ABD’nin Avrupa’nın Amerikan teknolojisine erişimini kesmesi ihtimali ile Avrupa Birliği’ni harekete geçirdi.

AB, böyle bir adımın ekonomik ve idari sistemleri felce uğratabileceği endişesiyle, teknolojik bağımlılığı azaltmaya yönelik somut hazırlıkları hızlandırıyor. Avrupa Parlamentosu, özellikle Amerikan veri merkezleri, e-posta sistemleri ve bulut altyapılarına bağımlı olan Birlik’te kamu alımlarında Avrupalı teknoloji ürünlerinin tercih edilmesini ve Avrupa merkezli bulut sağlayıcılarını teşvik etmeyi öngören bir “teknolojik egemenlik” kararını kabul etti. AB Komisyonu da bu bağlamda yeni mevzuat hazırlıkları yürütüyor.

 

