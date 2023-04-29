Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD, Atina’ya F-35 onayı için Türkiye’yi bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Atina#F-35
ABD, Atina’ya F-35 onayı için Türkiye’yi bekliyor
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

ABD’nin ilk aşamada 20 toplamda ise 40 adet beşinci nesil F-35 tipi savaş uçağı satın alımı talebinde bulunan Yunanistan’a olumlu cevap vermek için Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerinin yapılmasını beklediği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ABD’de F-35’ler ile ilgili Yunan talebine olumlu cevap gönderilmesi ve müzakerelerin başlaması için son adımın, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden hemen sonra ve 21 Mayıs’ta Yunanistan’da yapılacak seçimlerden önce atılması bekleniyor. “Kongre, Türkiye’deki seçimleri bekliyor” başlıkları kullanılan haberlerde F-35’ler ilgili müzakere sürecinin başlayabilmesi için Kongre’de gerekli 4 imzadan 3’ünün atıldığı, ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkan yardımcısı Jim Risch’in de imzalaması ile ilgili prosedürün tamamlanacağı belirtildi.

S-300 VE PATRIOT

Aynı haberlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da, Amerikan ordusunun ihtiyaç fazlası 2 adet C-130 tipi kullanılmış askeri nakliye uçağını sembolik fiyatla Yunanistan’a vermeyi kararlaştırdığı da kaydedildi. ABD’de ayrıca Girit adasında konuşlandırılan Rusya yapımı S-300’leri Ukrayna’ya göndermesine karşılık, Yunanistan’a Patriot füzeleri verilmesi olasılığının da konuşulduğu iddia edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Atina#F-35

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık