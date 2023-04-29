ABD, Atina’ya F-35 onayı için Türkiye’yi bekliyor

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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ABD’de F-35’ler ile ilgili Yunan talebine olumlu cevap gönderilmesi ve müzakerelerin başlaması için son adımın, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden hemen sonra ve 21 Mayıs’ta Yunanistan’da yapılacak seçimlerden önce atılması bekleniyor. “Kongre, Türkiye’deki seçimleri bekliyor” başlıkları kullanılan haberlerde F-35’ler ilgili müzakere sürecinin başlayabilmesi için Kongre’de gerekli 4 imzadan 3’ünün atıldığı, ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkan yardımcısı Jim Risch’in de imzalaması ile ilgili prosedürün tamamlanacağı belirtildi.



S-300 VE PATRIOT



Aynı haberlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da, Amerikan ordusunun ihtiyaç fazlası 2 adet C-130 tipi kullanılmış askeri nakliye uçağını sembolik fiyatla Yunanistan’a vermeyi kararlaştırdığı da kaydedildi. ABD’de ayrıca Girit adasında konuşlandırılan Rusya yapımı S-300’leri Ukrayna’ya göndermesine karşılık, Yunanistan’a Patriot füzeleri verilmesi olasılığının da konuşulduğu iddia edildi.



