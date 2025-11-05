×
Dünya Haberleri

ABD ateşkes için devrede... Sudan ordusu ve HDK prensipte anlaştı

Güncelleme Tarihi:

#Sudan#Abd#Ateşkes
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

SUDAN’da bir yılı aşkın süredir devam eden iç savaş kapsamında yaklaşık bir hafta önce paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) stratejik El-Faşir kentini ele geçirmesinin ardından ordu destekli Güvenlik ve Savunma Konseyi, ABD’nin öncülük ettiği ateşkes planını görüşmek üzere dün toplandı.

ABD’nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) “prensipte anlaştığını” açıkladı. İç savaşın sona erdirilmesi ve insani yardımların geçişine izin verilmesini amaçlayan ateşkes çerçevesinde, ilk etapta çatışmaların üç ay süreyle durdurulması öngörülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, S. Arabistan ve Mısır’dan oluşan “Dörtlü Grup” on binlerce insanın öldüğü savaşa “insani ara verilmesi” için yürüttükleri girişimlerde, eylül ayında da “üç aylık ateşkesin ardından kalıcı ateşkes ve dokuz aylık sivil yönetime geçiş planı” önermişti. Sudan ordusu, şu anki ateşkes planının bir parçası niteliğindeki o öneriyi “kendilerinin ve savaştıkları paramiliter güçlerin geçiş sürecinden dışlanacağını” öne sürerek reddetmişti.

