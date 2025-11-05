ABD ateşkes için devrede... Sudan ordusu ve HDK prensipte anlaştı

Haberin Devamı

ABD’nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) “prensipte anlaştığını” açıkladı. İç savaşın sona erdirilmesi ve insani yardımların geçişine izin verilmesini amaçlayan ateşkes çerçevesinde, ilk etapta çatışmaların üç ay süreyle durdurulması öngörülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, S. Arabistan ve Mısır’dan oluşan “Dörtlü Grup” on binlerce insanın öldüğü savaşa “insani ara verilmesi” için yürüttükleri girişimlerde, eylül ayında da “üç aylık ateşkesin ardından kalıcı ateşkes ve dokuz aylık sivil yönetime geçiş planı” önermişti. Sudan ordusu, şu anki ateşkes planının bir parçası niteliğindeki o öneriyi “kendilerinin ve savaştıkları paramiliter güçlerin geçiş sürecinden dışlanacağını” öne sürerek reddetmişti.