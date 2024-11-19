ABD, ATACMS ile Putin’i yokluyor

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Washington’dan henüz resmi açıklama yapılmamasına rağmen konuyla ilgili haberlere dahi sert tepki veren Rusya, “Karar savaşın bir üst seviyeye taşınması ve ABD’nin Rusya ile doğrudan çatışmaya girmesi anlamına gelir” demesi dikkat çekti.

KREMLİN: UYARMIŞTIK

Rus medyasına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Uzun menzilli füzeler haberlerini biz de gördük. Bu durum Washington tarafından doğrulanır ve resmi kanallardan Kiev rejimine iletilirse Ukrayna ihtilafında yeni tırmanış yaşanması kaçınılmaz olur. Başkan Putin birkaç ay önce St. Petersburg konuşmasında Batı yapımı füzelerin Rusya topraklarını vurmaya başlaması durumunda ABD’nin savaşa dahil olduğu anlamına geleceğini net bir dille ifade etmişti” dedi.

BATI NABIZ YOKLADI

Biden söz konusu füze kararını vermeden önce Putin’in geri adım atmaya hazır olup olmadığını sınayan iki önemli gelişme yaşandı. ABD’deki başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması sonrasında basın aracılığıyla Moskova’ya Ukrayna savaşını 20 yıllığına cephe hattında dondurma sinyali verildi. Hatta Trump ile Putin’in gayri resmi bir görüşme yaptığı bile iddia edildi. Putin, cephede daha sertleşti. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz iki yıl aradan sonra geçen hafta Putin’i telefonla aradı. Putin, Ukrayna konusunda taviz vermeyeceğini bir de Scholz’un yüzüne söyledi. Şimdi Batı’nın Putin Rusya’sıyla Ukrayna restleşmesini nereye kadar götürmeye hazır olduğunu kararlaştırması gerekiyor. Beyaz Saray’da Biden veya Trump’ın oturuyor olması temel stratejiyi etkilemeyecek.

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MOSKOVA’DA KONUŞULAN BEŞ SENARYO

Biden Yönetimi’nin füze adımı üzerine Kremlin güdümlü medya Rusya topraklarına ilk ATACMS füzesi düşerse yanıtın ne olması gerektiğine dair propagandaya başladı. Rus subayı Mihail Hodoryonok, Rusya’nın 5 olası yanıtını sıraladı.

1-Rusya’nın kapsamlı füze saldırısıyla Ukrayna başkenti Kiev’de Cumhurbaşkanı Zelenski’in ofisi başta olmak üzere tüm hükümet binalarını yerle bir etsin.

2-Dinyeper nehri üzerinde henüz sağlam kalan tüm hidrolik santrallar taktik nükleer silahla vurulsun.

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3-Yine Dinyeper nehri üzerinde ülkenin doğusuyla batısını birbirine bağlayan tüm köprüler imha edilsin.

4-Rusya’nın stratejik hava kuvvetleriyle denizaltı filosu devreye sokularak Batı’nın ATACMS, Storm Shadow ve SCALP füzelerini ürettiği fabrikaları vurulsun.

5-Biden uzun menzilli füzeleri şimdilik Rusya’nın sadece Kursk bölgesinde kullanılmasına izin verdiği için Rus hava kuvvetleri büyük operasyonla burada bulunan tüm Ukrayna birliklerini havadan imha ederek Kursk problemini birkaç saatte çözsün.