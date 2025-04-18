ABD askerlerini çekiyor: Suriye'den dikkat çeken görüntü... İsrail mutsuz: Tüm baskılara rağmen önüne geçemedik

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ABD'li New York Times gazetesi (NYT), ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etti. Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor.

NYT: 2 BİN OLAN ASKER SAYISI 1400'E DÜŞECEK

Haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üssünden 3'ünü kapatma planı kapsamında yüzlerce askerini geri çekmeye başladığı öne sürüldü. Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının 1400'e düşürüleceği aktarıldı.

Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi geçerken, askeri yetkililerin, 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.

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ABD'li haber ajansı AP'ye konuşan üst düzey bir yetkili ise ABD'nin Suriye'den 600 asker çekeceğini ve DEAŞ'la mücadele için bölgede 1000'den az asker kalacağını duyurdu.



Sosyal medyada yayılan bir görüntüde ise Deyrizor’da yer alan Koniko Gaz Sahası’ndaki üstteki Amerikan askerlerinin Haseke’ye çekildiği görüldü.

ABD askerlerinin Deyrizor ve Rakka'daki askeri üslerden personel ve silah çektiği ancak varlığını Haseke'de sürdüreceği konuşulan iddialar arasında.





US military convoys were seen withdrawing from the Conico area in Deir Ezzor towards Hasakah, reportedly as part of the planned gradual exit from Syria. pic.twitter.com/BnpLdzXoVg — Levant24 (@Levant_24_) April 17, 2025

İSRAİL'İN BASKILARINA RAĞMEN ASKERLERİNİ ÇEKİYOR

ABD'nin Suriye'den çekileceğine yönelik haberler bugün İsrail medyasının en önemli gündem maddelerinden biriydi.

Yedioth Ahronot gazetesi bu günkü haberinde İsrail'in bu adımı durdurma yönündeki baskısına rağmen ABD askerlerinin çekildiğini belirterek "İsrailli yetkililer bu adıma karşı çıktı ve bunu engellemek için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak kısa süre önce bu girişimlerin başarısız olduğu kendilerine bildirildi. Bu geri adıma rağmen, İsrail savunma makamları Washington'a baskı yapmayı sürdürüyor; geri çekilmenin gözden geçirilmesi ya da sınırlandırılması yönünde çabalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.





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Ynet de İsrail'in bu yöndeki baskılarının boşa çıktığını kabul etti:

"İsrail Türkiye ile gerginliğin artmasından korktuğu için şimdiye kadar bu hamleyi engellemeye çalıştı ancak çabaların sonuçsuz kaldığı bildirildi. İsrail Washington'a yönelik baskılarını sürdürüyor, Trump ise bu konuda şüphelerini dile getiriyor."

8 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi Donald Trump yönetiminin bölgeye yaklaşımının dar bir perspektifle sınırlı olduğunu iddia etti. Gazeteye konuşan yetkililer, Beyaz Saray’ın öncelikli amacının Suriye’de öncelikle ABD çıkarlarına hizmet edecek adımlar atılması olduğu ve bu bağlamda özellikle İran ve Rusya’nın olası etkilerini kısıtlayıcı bir politika izlendiğini aktardı. Trump’ın da şu ana kadarki açıklamalarında Suriye’ye ilgi göstermediği dikkat çekerken, ABD’nin yeni Şam yönetimine vereceği desteği de geçen ay Ahmed Şara yönetimine ilettikleri sekiz maddelik bir talep listesine bağladığı iddia edildi.

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‘ÖNCELİĞİMİZ ABD ÇIKARLARI’

WP’ye konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili Beyaz Saray’ın amacının “Suriye halkını kurtarmak olmadığını”, ABD’nin çıkarları doğrultusunda “İran’ın Suriye’de tekrar etkili olmasını ve DEAŞ’ın canlanmasını önlemeyi” hedeflediklerini aktardı. Yetkili, Şara yönetiminin “yabancı İslamcı militanlar ve El Kaide bağlantılarından tamamen arındığını ispat edene ve azınlıkları bir araya getirebileceğini gösterene kadar” Washington’ın Şam’a temkinli yaklaşımını sürdüreceğini söylerken, WP’ye konuşan bir başka kaynak bu doğrultuda ABD’nin Şam’dan istekleri olduğunu söyledi.



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İddiaya göre ABD’li yetkililer geçen ay Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’ye Brüksel’deki bir uluslararası toplantı sırasında sekiz maddelik güven artırıcı önlem listesi sundu. Gazeteye göre ABD’nin Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımları kaldırmayı değerlendirmek için ön şart olarak masaya koyduğu listedeki maddelerden biri ABD’nin Suriye topraklarında antiterör operasyonları düzenlemesine izin verilmesi var. Bir diğer çarpıcı madde ise Şam hükümetinin Suriye topraklarındaki “tüm Filistinli milislerin ve siyasi faaliyetlerin yasaklandığını bildiren resmi bir kamuoyu bildirisi yayınlaması” ve “ İsrail ’in korkularını yatıştırmak” için bu grupların üyelerinin sınır dışı edilmesi talebi.

ŞUBAT AYINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD geçen yılın sonlarında, bölgedeki DEAŞ tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlığını 2 bine çıkardığını duyurmuştu.

Öte yandan NBC, şubat ayı başında iki ABD Savunma yetkilisine dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin politikaları gereği Savunma Bakanlığının, ABD birliklerini Suriye'den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırlamaya başladığını öne sürmüştü.