ABD askerlerini çekiyor: Suriye'den dikkat çeken görüntü... İsrail mutsuz: Tüm baskılara rağmen önüne geçemedik

ABD'li New York Times gazetesi (NYT), ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etti. Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor.

NYT: 2 BİN OLAN ASKER SAYISI 1400'E DÜŞECEK

Haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üssünden 3'ünü kapatma planı kapsamında yüzlerce askerini geri çekmeye başladığı öne sürüldü. Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının 1400'e düşürüleceği aktarıldı.

Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi geçerken, askeri yetkililerin, 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.

ABD'li haber ajansı AP'ye konuşan üst düzey bir yetkili ise ABD'nin Suriye'den 600 asker çekeceğini ve DEAŞ'la mücadele için bölgede 1000'den az asker kalacağını duyurdu.



Sosyal medyada yayılan bir görüntüde ise Deyrizor’da yer alan Koniko Gaz Sahası’ndaki üstteki Amerikan askerlerinin Haseke’ye çekildiği görüldü.

ABD askerlerinin Deyrizor ve Rakka'daki askeri üslerden personel ve silah çektiği ancak varlığını Haseke'de sürdüreceği konuşulan iddialar arasında.





US military convoys were seen withdrawing from the Conico area in Deir Ezzor towards Hasakah, reportedly as part of the planned gradual exit from Syria. pic.twitter.com/BnpLdzXoVg