ABD askerlerinden teröristler ile devriye

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Suriye’de sınır boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma ve Tel Rıfat ile Menbic’i terörden temizleme amaçlı harekat için hazırlıklar sürüyor.

Türkiye’den hareket eden çok sayıda TIR, Tel Rıfat’a yönelik harekatın başlangıç noktalarından biri olacağı değerlendirilen güvenli bölgedeki Mare bölgesine geçmiş durumda.

Sınır ötesi harekât hazırlıkları sürerken Türkiye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kamışlı'dan dikkat çeken görüntüler geldi.

Uluslararası haber ajansı AFP, ABD askerlerinin YPG'li teröristlerle birlikte Kamışlı'ya bağlı bir köyde devriye gezdiği görüntüleri abonelerine servis etti.

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Fotoğraflarda ABD askerlerinin zırhlı araçlarla bölgede devriye gezdiği görüldü.

Bir kısmı rejim güçleri tarafından kontrol edilen Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alıyor.

FIRAT’IN BATISINDA TEMİZLİK

Öte yandan Tel Rıfat ve Menbic’de eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun hedefleri de belirlendi.

Saha çalışmalarıyla Mehmetçik ve SMO güçlerinin hangi noktalardan kentlere geçiş yapacakları, bölgedeki kritik noktalar, ilk alınması gereken yerler işaretlendi.

Menbic ve Tel Rıfat’ın alınması durumunda terör örgütü YPG/PKK’nın 6 yıl önce işgal ettiği bölgeler terörden temizlenecek, güvenli alanlar genişleyecek.

Ayrıca, YPG/PKK’nın Fırat’ın batısında kontrol noktası kalmamış olacak. Fırat’ın batısı tamamen terörden temizlenmiş olacak.

Ayrıca bölge için çok önemli olan Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı da güvenli bölgeye geçecek.

Tel Rıfat’taki büyük öneme sahip Minak Hava Üssü de terör örgütünden alınacak.

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AYN İSA’YA RUSYA FRENİ

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rakka kırsalında yer alan Ayn İsa’ya yönelik bir harekâtın ise Rusya ile yapılan görüşmelerde durdurulduğu öğrenildi.

Rusya’nın, doğudaki Haseke, Rakka ve Deyrizor, kuzeyde ise Halep şehrini birbirine bağlayan uluslararası karayolunun (M4) geçtiği Ayn İsa bölgesine yönelik operasyona sıcak bakmadığı, bu bölgeye yeni takviye askerler gönderdiği öğrenildi.