ABD askerleri, 6 Afgan polisi öldürdü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Afganistan'da Amerikan ordusunun yanlışlıkla 6 Afgan polisiyle bir sivili öldürdüğü bildirildi.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah Zebul vilayetinin başkenti Kalat'da bir karakol yakınlarında silahlı bir militanın Amerikan askerlerince öldürülmesinin ardından, Afgan polisinin de Amerikan askerlerine ateş açtığı belirtildi.



Açıklamada, tarafların birbirlerinin kimliklerini belirleyememeleri sonucu çıkan çatışmada, Amerikan askerlerinin 6 Afgan polisiyle bir sivili öldürdüğü, çatışmada 13 Afganın yaralandığı kaydedildi.



Zebul Emniyet Müdür Yardımcısı Gilani Han, Amerikan askerlerinin saldırısında karakolun çatısının çöktüğünü söyledi. Afgan ve Amerikalı yetkililerin soruşturma için bölgeye gittiği bildirildi.