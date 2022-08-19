ABD askeri geldi yumurta bitti

Haberin Devamı

Türkiye sınırına yaklaşık 40 km mesafedeki Yunanistan’ın küçük sahil kenti Dedeağaç, hiç alışık olmadığı hareketli günler yaşıyor. 58 bin nüfuslu kentin birkaç yıl öncesine kadar pek kullanılmayan ve çoğu zaman martıların işgali altında bekleyen limanı şimdi kritik bir askeri üs haline geldi. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD birliklerinin konuşlanmasıyla eski sakinliğini kaybeden Dedeağaç’taki yaşamı mercek altına aldı.

HALK MEMNUN

Türkiye sınırındaki hareketlilik Ankara tarafından yakından izlenirken, yerel sakinler değişimden memnun. Halk, Amerikalıların kent ekonomisini canlandıracağını ve bir yanda Türkiye diğer yanda Rusya ile artan tansiyon sırasında güvenliği sağlayacağını umuyor. Dedeağaç’ta kafe işleten 53 yaşındaki Yiannis Kapelas, limana yanaşan askeri gemiler için, “Biz küçük bir ülkeyiz. Bizi koruyacak büyük bir ülkenin olması iyi bir şey” diyor. Lojistik faaliyetlerdeki sıçrama, neredeyse on yıldır boşta bekleyen liman için büyük bir geri dönüş anlamına gelirken, hareketlilik kent ekonomisini şekillendiriyor.

Haberin Devamı

DÖVME KUYRUĞU

Her birkaç ayda bir yeni tank ve diğer malzemeyi boşaltmak için Amerikan savaş gemileri yanaştığında, artan Amerikalı nüfusu yüzünden kentte yumurta ve sigara gibi ürünlerin kıtlığı yaşanıyor. Dövme salonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Çoğu Türkiye’den gelen turistleri ağırlayan şehir, limana yeni vinçlerin kurulmasıyla ticaretten aldığı payı arttıracağı günün hayalini kuruyor.

YENİ LOJİSTİK MERKEZİ

Askeri hareketliliği denetlemekten sorumlu ABD’li Andre Cameron, limanı askeri operasyon merkezine dönüştürdüklerini söyledi. Yunan hükümeti, limandaki iyileştirmelerin yatırımcıları bölgeye çekeceğini, Dedeağaç’ın komşu Bulgaristan, Romanya ve hatta Ukrayna için bir ticaret merkezine dönüşeceğini umuyor. Böylece bu ülkelerin Türkiye boğazlarını kullanmak yerine Yunanistan üzerinden mallarını taşımasını hedefliyor. Öte yandan 2009’da başlatılan özelleştirme planı çerçevesinde limanın satışı gündemde. Talipli iki Yunan şirketin Rusya bağlantıları soru işaretlerine neden olurken ABD’den de iki yatırımcı teklif verenler arasında.

Haberin Devamı

TAM 14 KATINA ÇIKTI

ABD’nin Dedeağaç üzerinden taşıdığı malzeme miktarı, daha Ukrayna savaşından önce, 2021’de 14 kat artmıştı bile. Pentagon geçen yıl mühimmat sandıklarından tanklara toplam 3100 parça eşya taşındığını açıklarken, bu yıl şimdiden bu sayıya ulaşıldı.