ABD aşı sözünü arttırdı

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Razi CANİKLİGİL/NEW YORK- Biden’ın daha önce verdiği aşı sözüyle birlikte ABD’nin aşı bağışı taahhüdü 1.1 milyar dozu geçti. Gelişmiş ülkeleri pandemide daha fazla adım atmaya ve aşıların dünyanın her köşesine ulaşmasını sağlamak için çaba göstermeye çağıran Biden, küresel nüfusun %70’ini gelecek yılki BM Genel Kurulu’na kadar aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD şimdiye kadar tedarik ettiği en az 160 milyon doz aşıyı, 100’den fazla ülkeye gönderdi. Biden, aşıların dağıtımı için de 325 milyon dolar da yardımda bulunacaklarını duyurdu.