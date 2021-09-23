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ABD aşı sözünü arttırdı

#Joe Biden#ABD#Aşı
ABD aşı sözünü arttırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray tarafından sanal ortamda düzenlenen COVID-19 zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, ABD’nin az gelirli ülkelere bir yıl içinde dağıtmak üzere 500 milyon doz daha Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı satın alacağını duyurdu.

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Razi CANİKLİGİL/NEW YORK- Biden’ın daha önce verdiği aşı sözüyle birlikte ABD’nin aşı bağışı taahhüdü 1.1 milyar dozu geçti. Gelişmiş ülkeleri pandemide daha fazla adım atmaya ve aşıların dünyanın her köşesine ulaşmasını sağlamak için çaba göstermeye çağıran Biden, küresel nüfusun %70’ini gelecek yılki BM Genel Kurulu’na kadar aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD şimdiye kadar tedarik ettiği en az 160 milyon doz aşıyı, 100’den fazla ülkeye gönderdi. Biden, aşıların dağıtımı için de 325 milyon dolar da yardımda bulunacaklarını duyurdu.

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#Joe Biden#ABD#Aşı