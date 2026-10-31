ABD ara seçimine 3 gün kaldı... Daha sandık kurulmadan mahkemelik oldular

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

California’da “vatandaş olmayan kişilerin kullanacağı” iddia edilen yaklaşık 20 bin oyun ayrılmasını isteyen bakanlığın talebi federal yargıç tarafından reddedildi. Yargıç, yeterli kanıt olmadan seçmenlerin oy kullanma hakkından mahrum bırakılmasının “demokrasiye tehdit” olarak nitelendirdi. Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde federal savcılar, yasadışı kaydedildiklerini öne sürdükleri 400’den fazla kişinin oy pusulalarının ayrılmasını istedi. Eyalet Sekreteri Steve Hobbs ise federal listenin ABD vatandaşlarını da içerdiğini ve güvenilir olmadığını belirterek kişiye özel kanıt talep etti. Bakanlık ise vatandaş olmayanların oy kullanmasını engellemenin siyasi bir gündem değil, federal görevi olduğunu savunuyor.

Haberin Devamı

ABD’de yaklaşık 245 milyon seçmenden 43 milyonunun erken oy verme sürecinde oylarını verdiği belirtiliyor.

İKİ CEPHE DE HAZIRLANIYOR

Karşılıklı güvensizliğin gölgesinde eyalet yetkilileri en kötü senaryolara hazırlanıyor. Maryland Seçim Yöneticisi Jared DeMarinis, 70 yetkiliyle yaptığı toplantıda Seçim Günü federal yetkililerce tutuklanması ihtimalini de değerlendirdiklerini, gözaltına alınması halinde kendisini kimin temsil edeceği ve kefaletinin nasıl ödeneceği gibi sorulara yanıt aradıklarını açıkladı. Michigan Başsavcısı Dana Nessel ise hukukçularının, Trump yönetiminin eyalete müdahale etmesi dahil “zombi kıyameti dışında akla gelebilecek hemen her koşula” ilişkin savunma metinleri hazırladığını söyledi. Siyasi partiler de seçim sonrası mücadeleye hazırlanıyor. Demokratik Ulusal Komite Başkanı Ken Martin, olası davalar için bağışçılardan destek isterken Cumhuriyetçi Ulusal Komite rekor sayıda sandık görevlisi topladığını ve gönüllü avukatları harekete geçirdiğini duyurdu.

PENTAGON’DA SIZINTI SKANDALI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), baş askeri planlamacı Korgeneral Brett Sylvia’nın İran ve Ukrayna’ya dair çok gizli bilgileri medyaya sızdırdığını itiraf etmesiyle sarsıldı. Axios’un ulaştığı soruşturma raporuna göre Sylvia, girdiği dört yalan makinesi testinde başarısız olmasının ardından kamera önünde suçunu kabul etti. Rapor, Sylvia’nın bir yıl boyunca iki gazeteciyle yetkisiz iletişim kurduğunu, ABD’nin Ukrayna yardımları ve İran stratejilerine dair gizli notları sızdırdığını ortaya koydu. Bilgileri Signal uygulaması ve gizli yüz yüze görüşmelerle aktaran generalin mesaj geçmişini sildiği belirlendi. Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alınan Sylvia hakkındaki dosya cezai kovuşturma için Adalet Bakanlığı’na sevk edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Avrupa sokakta: Hayat pahalılığı protestoların odağında Haberi görüntüle

ALASKA’DA İSİM TARTIŞMASI

ALASKA’daki Senato yarışı da yargıya taşındı. Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan’ın oylarını bölmek amacıyla aynı adı taşıyan emekli bir öğretmenin sahte aday yapıldığının iddia edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Demokrat aday Mary Peltola’nın ekibinin, mevcut Senatör Sullivan’ın seçmenlerini şaşırtmak için “Dan J. Sullivan Jr.” isimli bir adayı yarışa dâhil ettiği öne sürüldü. Eyalet Valisi olayla ilgili cezai soruşturma başlattı.