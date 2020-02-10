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Haber Giriş: 10.02.2020 - 22:44,Son Güncelleme:/

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye’ye başsağlığı mesajı

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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye’ye başsağlığı mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunularak, “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

 

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileklerinde bulundu. Açıklamada, “Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz” denildi.

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