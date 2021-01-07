ABD Anayasası 25.madde nedir, ne anlama geliyor?

Trump destekçilerinin kongre binasını işgalinin ardından Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere birçok kabine üyesinin Trump'ın azledilmesini düşündüğü iddia edildi.



Trump'ın taraftarlarına olayı alevlendirici konuşmalar yapmasının ardından Twitter ve Facebook ABD Başkanının önce paylaşımlarını sildi ardından hesabını kilitledi ve 24 saatlik tweet engeli getirdi.

ABD ANAYASASINDAKİ 25.MADDE NEDİR?

Anayasa’nın 25. Maddesi, ABD başkanının kabinesine ya da Kongre’ye başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda müdahale etme yetkisi tanıyor.



Söz konusu madde, başkan yardımcısı ve önde gelen yetkililerin başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu aşamada da başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor.