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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 17.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

ABD, Almanya’yı kızdırdı: ‘Aşı çalışması satılık değil’

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
ABD, Almanya’yı kızdırdı: ‘Aşı çalışması satılık değil’
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Donald Trump'ın Almanya'da geliştirilmekte olan koronavirüs aşısını satın alma teklifi Almanya'da tepkiye neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’nın Tübingen kentinde CureVac şirketi tarafından koronavirüsüne karşı geliştirilmeye çalışılan aşıyı ABD’ye götürmek için bilim insanlarına büyük paralar teklif ettiği haberi Almanya’da sert tepki yarattı. Gerek CureVac şirketi gerekse Alman Dışişleri Bakanlığı Trump’ın girişimine tepki gösterdi. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Alman araştırmacılar dünya çapında aşı geliştirme için yapılan işbirliğinde en önde çalışıyorlar. Biz onların elde ettiği araştırma sonuçlarını başkalarının kendisine mal etmesine izin vermeyiz” dedi.

CureVac şirketinin en büyük hissedarı Dietmar Hopp, “Eğer koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeyi başarırsak, bu sadece bir bölgedeki insanlar için değil, dayanışma içinde tüm dünya insanlarını korumak için kullanılacak” dedi. Alman Die Welt gazetesi, Trump’ın CureVac şirketine aşının sadece ABD için geliştirilmesi için bir milyar dolar teklif ettiğini öne sürmüştü.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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