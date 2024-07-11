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ABD'nin Almanya hamlesi kızdırdı! Rusya'dan sert cevap: Askeri yanıt verilecek...

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#Abd#Almanya#Uzun Menzilli Silah
ABDnin Almanya hamlesi kızdırdı Rusyadan sert cevap: Askeri yanıt verilecek...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 10:46

ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'ya Tomahawk stratejik seyir füzeleri dahil uzun menzilli silahlar konuşlandıracağı bildirildi. Rusya'nın hamleye tepkisi sert oldu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, kararın Rusya'nın güvenliğine zarar verme amacı taşıdığını belirterek, "Duygusal davranmadan, yeni tehdide askeri yanıt geliştireceğiz." dedi.

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ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirildi. Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.

Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.

EN SON 1990'LARDA KONUŞLANDIRMIŞTI

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

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Hem Tomahawk hem de Standart Füze-6 (SM-6) RTX'in Raytheon bölümü tarafından üretilmektedir.

ABDnin Almanya hamlesi kızdırdı Rusyadan sert cevap: Askeri yanıt verilecek...

Menzili 500 kilometreyi aşan yer tabanlı füzeler, 1987 yılında Sovyetler Birliği'nden Mihail Gorbaçov ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında 2019 yılına kadar yasaklanmıştı.

Bu anlaşma, iki süper gücün nükleer cephaneliklerini azaltma konusunda ilk kez anlaştıkları ve bütün bir silah kategorisini ortadan kaldırdıkları ilk anlaşmaydı.

İmzacı ülkelerle aynı çizgide hareket eden Almanya, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti 1990'larda füzelerini imha etmiş, onları Slovakya ve Bulgaristan izlemişti.

ABD, Rusya'nın 9M729 seyir füzesini geliştirmesini gerekçe göstererek Moskova'nın anlaşmayı ihlal ettiğini söyleyerek 2019 yılında anlaşmadan çekildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada ABD'nin benzer füzeleri Avrupa ve Asya'ya getirmesinin ardından Moskova'nın orta ve kısa menzilli nükleer kapasiteli füzelerin üretimine yeniden başlaması gerektiğini söylemişti.

ABDnin Almanya hamlesi kızdırdı Rusyadan sert cevap: Askeri yanıt verilecek...

ALMAN MEDYASI BU SİLAH SAATLERCE HAVADA GİZLENİYOR

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Bugün Alman medyasında yer alan haberlerde Tomahawk füzesinin özelliklerine geniş yer ayrıldı. Son derece güçlü silah sisteminin Almanya'da konuşlandırılacağını duyuran Tagesspiegel gazetesi anlaşmaya ilişkin pek çok detayın hala belirsiz olduğunu yazarken Morgenpost silahın alçaktan uçarak düşman topraklarının derinliklerine nüfuz etme ve önemli hedefleri yok etme kapasitesine sahip olduğunu yazdı. T-online ise 'Bu silahlar saatlerce havada gizleniyor.' başlığını kullandı.

ABDnin Almanya hamlesi kızdırdı Rusyadan sert cevap: Askeri yanıt verilecek...

RUSYA'NIN CEVABI SERT OLDU

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını St. Petersburg'da gazetecilere değerlendirdi.

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Soğuk Savaş'ın ardından küresel konjonktürün önemli oranda değiştiğine işaret eden Ryabkov, "Bu eylemler, her şeyden önce ülkemizin güvenliğine zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bunun sadece gerilimi tırmandırma sürecinin bir parçası ve bir gözdağı unsuru olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, ABD'nin adımına yönelik yanıt vereceğini belirten Ryabkov, "Yanıtımızın niteliği sakin bir şekilde, profesyonelce belirlenecektir. Duygusal davranmadan, yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz." dedi.

ABDnin Almanya hamlesi kızdırdı Rusyadan sert cevap: Askeri yanıt verilecek...

TOMAHAWK NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tomahawk, tam adı BGM-109 Tomahawk, (kısa tam adı: Tomahawk Land Attack Cruise Missile, TLAM) stratejik bir seyir füzesidir.

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Denizden karaya, denizaltıdan karaya, karadan karaya ve denizden denize (farklı bir aktif radar güdüm alt sistemi kullanılarak) olmak üzere çeşitli tipleri vardır.

İLK KEZ KÖRFEZ SAVAŞINDA KULLANILDI

Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı. ABD’nin sadece İngiltere’ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.

ABDnin Almanya hamlesi kızdırdı Rusyadan sert cevap: Askeri yanıt verilecek...

RADARA YAKALANMIYOR

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Tomahawk’lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor. Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor. Akıllı füze diye adlandırılıyor. Çünkü alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket ediyor, engellerin çevresinden dolanıyor, radara yakalanmıyor. 

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#Abd#Almanya#Uzun Menzilli Silah

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