MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD alarma geçti: 370’ten fazla işçide koronavirüs çıktı
GeriDünya ABD alarma geçti: 370’ten fazla işçide koronavirüs çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

ABD alarma geçti: 370’ten fazla işçide koronavirüs çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD alarma geçti: 370’ten fazla işçide koronavirüs çıktı
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de domuz eti üretilen bir fabrikada 370’ten fazla işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Missouri eyaletinde faaliyet gösteren ve domuz eti üretilen Triumph Foods fabrikasında çalışan 373 işçide koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Yetkililer virüsü taşıyan kişilerin daha önce hiçbir semptom göstermediğini açıkladı. Eyalet genelinde bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle