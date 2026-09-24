ABD ağır darbe aldı: ‘Güvenli kaleler’ hedef oldu! İran’ın elindeki koz değişebilir… 3 kritik seçenek masada

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81’inci oturumunda yaptığı konuşmada İran’a yönelik sert mesajlarını yineledi. İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğini söyleyen Trump, Tahran’la müzakerelerin sonuçsuz kaldığını savunarak ABD’nin İran’a yönelik askerî operasyonlarını da savundu.



ABD cephesinden gelen bu mesajlar, İran’la mücadelede şimdilik askerî baskının sürdürüleceğine işaret ederken, savaşın sahadaki sonuçları ABD açısından farklı bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü ABD’nin Orta Doğu’daki askerî üslerinin gördüğü ağır hasar, Washington’ın bölgedeki askerî varlığını ve üs stratejisini yeniden değerlendirmesine neden olmuş durumda.



GÜVENLİ KALELER AĞIR HASAR ALDI



New York Times’ta yer alan habere göre, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırıları, Bahreyn başta olmak üzere Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün’deki ABD tesislerinde ciddi hasara yol açtı. Savaşın başlamasından yaklaşık bir ay önce Bahreyn’deki ABD üssünde denizci kışlalarının milyonlarca dolarlık yenileme çalışmaları başlamıştı.



ABD Donanması’nın bölgedeki önemli merkezlerinden biri olan tesisteki çalışmalar, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de desteklediği yatırımlar arasında yer alıyordu. Ancak 28 Şubat’ta İran tarafından düzenlenen füze ve tek yönlü saldırı dronu saldırıları, üssün kritik bölümlerini hedef aldı. Gıda, yakıt ve gemi onarım tesislerinin yanı sıra yüksek teknolojiye sahip bazı komuta merkezleri de hasar gördü. Yaşam alanlarının önemli bölümü kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1500 asker ve aile üyesi bölgeden tahliye edildi.

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BAHREYN ÜSSÜNE DÖNÜŞ BELİRSİZ



ABD’NİN ÜS AĞI YENİ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA



BAHREYN’DEKİ HASAR OPERASYONLARI DA ETKİLEDİ



ÜSLERİN KÜÇÜLTÜLMESİ DE SEÇENEKLER ARASINDA AMA...



ABD’NİN ÜSLERİNİ KÜÇÜLTMESİ İRAN’IN BÖLGESEL KONUMUNU NASIL ETKİLER?

