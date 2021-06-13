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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

ABD, Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

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ABD, Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Afrin kentinde bir hastaneye düzenlediği "barbar" saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, bu "barbar" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğunu belirtti. Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı. Price, "Bu hastanenin koordinatları, BM çatışma önleme mekanizması ile paylaşılmıştı." diye ekledi.

Bu saldırının Suriye'nin kuzeybatısında son zamanlarda artan şiddetin bir parçası olduğunu ve saldırıların son bulması gerektiğini kaydeden Price, Suriye'de ülke genelinde ateşkes ve şiddetin azaltılması çağrısında bulundu. Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

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