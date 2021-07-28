ABD, Afganistan’dan sonra Irak’tan da çıkıyor

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi Beyaz Saray’da ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Irak’taki savaş misyonunu 2021 yılı sonunda resmen bitirmeyi öngören belgeyi imzaladı. Bu, 18 yılı aşkın süredir Irak’ta bulunan ABD askerlerinin bu ülkedeki varlığının resmen sona ermesi anlamına geliyor. Sık sık benzer yönde adım atmak isteğini dile getiren Cumhuriyetçi selefi Donald Trump’ın politikasını sürdüren Demokrat Partili Biden, Afganistan’daki Amerikan güçlerinin çekilmesinin de tamamlanmasıyla ABD’nin iki savaşını sona erdirmiş olacak. Her iki ülkedeki savaş da dönemin Cumhuriyetçi Partili başkanı George Bush tarafından başlatılmıştı.

‘GEREKTİĞİNDE HAZIR OLACAĞIZ’

Kazımi ile Oval Ofis’te gerçekleşen buluşmada sonrası Biden, “Irak’ta işlerin iyi gittiğine inanıyorum. Bu durumda Irak’taki rolümüz, gerektiğinde hazır bulunmak, eğitimlere devam etmek, yardımlar yapmak, ortaya çıktığında IŞİD’le mücadele şeklinde olacak ama yıl sonu itibarıyla muharip görevde kalmayacağız” dedi. ABD’nin Irak’taki rolü, Irak ordusuna eğitim vermeye dönük olacak.

ŞİİLER SEVİNDİ IKBY TEDİRGİN

Iraklı Şii din adamları, ABD’nin çekilme kararından memnun. Iraklı Şii din adamı ve siyasetçisi Mukteda el Sadr, “Irak ulusal direnişi sayesinde, işgal kuvvetleri bir bütün olarak geri çekilmeye başladığını ilan ediyor” dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dış ilişkiler bölümü başkanı Safeen Dizayee ise Rudaw’a yaptığı açıklamada, “Irak’ın hâlâ uluslararası koalisyon güçlerinin varlığına ihtiyacı var” dedi ve DEAŞ tehdidine dikkat çekti.

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