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ABD afetlerle boğuşuyor... Bir yanda orman yangını bir yanda kar fırtınası

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#Los Angeles#ABD#Afet
ABD afetlerle boğuşuyor... Bir yanda orman yangını bir yanda kar fırtınası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 07:00

Los Angeles’ta 28 kişinin ölümüne neden olan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Bir yanda alevlerle mücadele eden ABD’yi bir de soğuk hava ve kar fırtınası vurdu. Birçok eyaleti etkisi altına alan fırtına nedeniyle 11 kişi öldü.

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ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken aynı bölgede bulunan Castaic Gölü çevresinde dün başlayan yeni yangın, yaklaşık 40 bin dönümden fazla bir alanı kapladı. Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki 50 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı. Los Angeles’ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70’inin, Eaton’dakinin ise yüzde 95’inin kontrol altına alındığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da bugün yangınların etkilediği Güney California’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD afetlerle boğuşuyor... Bir yanda orman yangını bir yanda kar fırtınası

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SOĞUKLAR CAN ALDI

Diğer yandan ABD’nin güney ve kuzeyinde hafta başından beri etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle can kaybı 11’e çıktı. Teksas, Alabama, Georgia ve Wisconsin’de etkili olan şiddetli fırtına, 3 binden fazla uçuşun iptaline neden oldu. 100’den fazla araç yollarda mahsur kaldı. Birçok bölge, son 130 yılda görülenden daha fazla kar yağışı aldı.  Ayrıca 11 milyon kişinin soğuk hava uyarısı altında olduğu bildirildi.

 

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#Los Angeles#ABD#Afet

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