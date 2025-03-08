ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google kararı: Chrome'u derhal ve eksiksiz bir şekilde elden çıkar

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Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye sunduğu yeni öneriye göre, Google, Chrome’u yalnızca davacıların onayladığı bir alıcıya satmak zorunda. Satış şartları ise mahkeme ve davacılar tarafından belirlenecek.

Google’ın piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rekabeti engellediği iddiası için harekete geçen bakanlık ayrıca Google'ın arama motorunun ayrıcalıklı muamele görmesi için iş ortaklarına ödeme yapmasını da yasaklamayı öneriyor. Bu durumda teknoloji devi, kendisiyle rekabet eden herhangi bir şirketle yeni bir ortaklık girişimi ve iş birliği kurmadan önce hükümete ön bildirimde bulunmak zorunda.

Bakanlık Google’ın yapay zeka yatırımlarını satmasını zorunlu kılmaktan vazgeçti ancak şirketin gelecekteki yapay zeka yatırımlarıyla ilgili olarak hükümete önceden bilgi vermesi şart koşuluyor.



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ABD'li Wshington Post gazetesinde yer alan habere göre, Google sözcüsü Peter Schottenfels karara tepki göstererek “Adalet Bakanlığı'nın önerileri mahkeme kararının çok ötesine geçmeye devam ediyor" dedi ve bu hamlenin Amerika'nın tüketicilerine, ekonomisine ve ulusal güvenliğine zarar vereceğini öne sürdü.



ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ağustos ayında Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli bir karara imza atmıştı.Yargıç Mehta, kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

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Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

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ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.