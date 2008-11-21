ABD Adalet Bakanı konuşma yaparken yere yığıldı

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ABD'nin başkenti Washington'da bir otelde konuşma yaptığı sırada yere yığılarak bir süre bilincini kaybeden ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'in bilincinin tekrar yerine geldiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Mukasey'in bilincinin açık olduğu, konuşabildiği ve reflekslerinin yerine geldiği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Peter Carr konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bilincini kaybetmesinin ardından George Washington Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mukasey'in hayati verilerinin güçlü ve moralinin düzgün olduğunu söyledi.

Doktorların kendisini inceleme amacıyla gece boyunca gözlem altında tutacaklarını kaydeden Carr, “Mukasey mükemmel bir bakım görüyor ve aldığı tüm iyi dilek mesajları ve dualardan hoşnut” diye konuştu.